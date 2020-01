Twee militairen omgekomen bij gewapende opstand in Soedan

Het Soedanese leger heeft dinsdag een gewapende opstand van voormalige veiligheidsagenten neergeslagen. Daarbij zijn twee militairen omgekomen en vier van hen gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

De ex-veiligheidsagenten, die hun wapens niet aan het voormalige regime hadden ingeleverd, zijn gelieerd aan de in april 2019 afgezette president Omar al-Bashir. Zij kwamen in opstand uit onvrede over de voorwaarden van hun ontslag.

De oud-agenten openden het vuur in meerdere gebouwen van de veiligheidsdienst in de hoofdstad Khartoem. Ook controleerden zij een tijdlang twee kleine olievelden. Na urenlange gevechten gaven de agenten zich later op de avond over. Dat gebeurde na onderhandelingen met hun leiders, meldt nieuwszender Al Jazeera. Of er slachtoffers zijn gevallen onder de opstandelingen is onduidelijk.

De nieuwe leider van Soedan, generaal Abdel Fattah Burhan, zei woensdagochtend in een televisietoespraak dat zijn militairen alle gebouwen weer onder controle hadden. Hij beloofde daarbij stand te houden bij elke volgende poging tot een staatsgreep in het land.

Het verscheurde Soedan maakt een ingrijpende transitie door na het vertrek van de autoritaire leider Bashir, die decennia lang een streng islamitisch regime aanvoerde. Zo hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen en mogen zij zich weer kleden zoals ze willen. Ook wordt het vuilnis weer opgehaald en rijden er sinds eind vorig jaar iedere dag mobiele bloedbanken rond die honderden liters bloed ophalen voor de gewonden in ziekenhuizen.