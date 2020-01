Sextortion-zaak Spanje breidt zich uit: meer dan vierduizend slachtoffers

Mogelijk zijn meer dan vierduizend Spanjaarden het slachtoffer geworden van seksuele afpersing, ook wel sextortion, door één criminele bende. Dat meldt de Spaanse krant El País dinsdag. De afpersbende werd vorig jaar opgerold. Toen werd nog gedacht enkele tientallen het slachtoffer waren.

De criminelen richtten zich op mensen die via de website pasion.com met een prostituee in contact probeerden te komen. De afpersers dreigden de familieleden van de slachtoffers te vertellen over deze pogingen tot contact of over hun daadwerkelijke prostitueebezoek. De bende, die uit rond de dertig leden bestond, vroeg aanzienlijke geldbedragen om het geheim te houden. Veel van de slachtoffers gingen overstag en betaalden geld aan de criminelen, vaak bedragen van enkele honderden euro’s. Eén Spanjaard maakte zelfs 25.000 euro over.

Een regionale rechter heeft door de omvang van het proces en het feit dat slachtoffers door het hele land te vinden zijn, verzocht of Spanjes centrale rechtbank de zaak op zich wil nemen. Twee leiders van de bende zitten sinds vorig jaar vast en worden verdacht van onder andere afpersing, witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. De afpersingen zouden zich over meerdere jaren hebben afgespeeld.