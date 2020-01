Scholen in Malawi mogen niet langer leerlingen met dreadlocks weigeren

Makeda Mbewe was niet welkom op haar basisschool in de Malawinese stad Blantyre, want het achtjarige meisje droeg dreadlocks. Dinsdag bepaalde het Hooggerechtshof van Malawi dat scholen kinderen met dreadlocks niet langer mogen weigeren, schrijft de online krant Nyasa Times. De Blantyre Girls Primary School moet er zelfs voor zorgen dat Mbewe haar gemiste lessen kan inhalen.

Voor Mbewes ouders was het geen optie gehoor te geven aan het verzoek van de basisschool om de dreadlocks van hun dochter af te knippen – ze zijn rastafari en de haarstijl hoort bij hun religieuze levensstijl.

Voor de rastafari-gemeenschap in Malawi, die al langer vindt dat ze wordt achtergesteld in de samenleving, was de uitspraak van het Hof dan ook een opsteker. Volgens de rechter is religieuze vrijheid vastgelegd in de grondwet van Malawi – dat geldt voor christenen en moslims, maar óók voor de rastafari in het Afrikaanse land.

Tot slaaf gemaakten

En ondanks het duidelijk religieuze karakter van de beweging – rastafari baseren zich op de Bijbel en noemen hun god Jah – is gelijke behandeling in Afrikaanse landen niet altijd vanzelfsprekend. Zo bepaalde een Keniaanse rechtbank vorig jaar pas dat de religie officieel erkend moet worden. Opvallend, omdat Afrika juist een centrale rol speelt in het geloof van de rasta men.

Het rastafari-geloof ontstond in de jaren 30 van de vorige eeuw onder afstammelingen van Afrikaanse tot slaafgemaakten in Jamaica. De religieuze stroming staat bij veel mensen vooral bekend om de rol van marihuana – 'het kruid' – en de muziek van rasta-icoon Bob Marley.

Maar het is de voormalige Ethiopische keizer Haile Selassie die de hoofdrol speelt – hij regeerde van 1930 tot 1974 en wordt door veel rastafari als de reïncarnatie van Jezus Christus gezien. De terugkeer van de Afrikaanse diaspora naar het moedercontinent is het ‘ultieme doel’.

Sommige gelovigen voegden de daad bij het woord en stichtten rasta-gemeenschappen in verschillende Afrikaanse landen. Maar de liefde is niet altijd wederzijds – op veel plekken vechten zij nog steeds voor erkenning.