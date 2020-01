Publieke omroep compenseert abonnees NPO Start Plus na storing

Duizenden abonnees van NPO Start en Start Plus ondervinden al wekenlang technische problemen bij het gebruik van de publieke videodienst. Ze kunnen niet inloggen of hun verbinding wordt verbroken. De NPO gaat gedupeerden compenseren.

Sinds begin 2020 zijn er veel problemen met inloggen, vooral in de app op telefoons. De NPO bevestigt het euvel: „Momenteel zijn er verschillende problemen met het inloggen op NPO Start en NPO Start Plus.” De eerste is de gratis kijkservice, voorheen Uitzending Gemist; de tweede de betaalde dienst. „Het kan voorkomen dat je verschillende foutmeldingen krijgt, waaronder ‘Combinatie wachtwoord en e-mailadres niet bekend’”, meldt de NPO.

NPO’s Startprobleem, analyse van de opstartproblemen van de publieke kijkdienst NPO Start Plus (NRC, 20/2/2018)

Een storing van deze omvang is doorgaans binnen 24 uur verholpen. Deze duurde enkele weken, ongekend lang. Nog afgelopen weekend konden weer duizenden kijkers hun abonnement niet gebruiken. „De inlogproblemen doen zich met name voor tijdens piekbezoeken, zoals afgelopen weekend waarbij miljoenen mensen tegelijkertijd de dienst bezochten voor het schaatsen en het terugkijken van Wie is de Mol? en Heel Holland Bakt”, aldus de woordvoerder.

Voorlopige oplossing

Er is nu wel een oorzaak en oplossing voor de grote storing gevonden, maar de NPO noemt die ‘voorlopig’. Abonnees die zich melden met aantoonbare schade, krijgen van de serviceafdeling een maand gratis kijken naar NPO Start Plus. Een abonnement kost bijna 3 euro per maand. NPO Start Plus verandert binnenkort van naam in NPO Plus. De dienst draait uitstekend volgens de NPO, en telt nu ruim 250.000 abonnees. Dit betekent op jaarbasis 9 miljoen euro omzet, ruim 1 procent van het totale omroepbudget. Abonnees kunnen programma’s een jaar lang terugkijken en steeds meer series vooruitkijken.