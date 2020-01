Paus benoemt voor het eerst een vrouw op hoge post in Vaticaan

Paus Franciscus heeft Francesca Di Giovanni (66) benoemd tot ondersecretaris van de sectie Relaties met Staten van het Vaticaan — feitelijk de onderminister van buitenlandse zaken. Het is voor het eerst dat een vrouw op een dergelijk hoge positie in de bureaucratie van het Vaticaan terechtkomt. Dat melden persbureaus en Vatican News woensdag.

Als één van de twee ondersecretarissen van de afdeling Staatsrelaties krijgt Di Giovanni de portefeuille multilaterale relaties.„Ik had oprecht nooit gedacht dat de Heilige Vader mij deze rol zou toevertrouwen”, zegt Di Giovanni in een reactie aan Vatican News. „Ik ga mijn best doen de verwachtingen waar te maken.”

Di Giovanni studeerde rechten en werkt al sinds 1993 bij de sectie Relaties met Staten van het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Op het gebied van multilaterale betrekkingen heeft Di Giovanni gewerkt aan de onderwerpen migranten en vluchtelingen, internationale mensenrechten, vrouwenrechten, intellectueel eigendom en toerisme.