Onderzoek naar integriteitskwestie burgemeester Weert

Een extern bureau gaat onderzoek doen naar een integriteitskwestie rond de Weertse burgemeester Jos Heijmans (D66). Dat moet uitwijzen of zijn rollen als gemeentebestuurder en voorzitter van de stichting International Award for Young People niet op ongewenste wijze door elkaar heen zijn gaan lopen.

Het onderzoek komt er op aandringen van zowel het college van burgemeester en wethouders als de partijen in de Weertse gemeenteraad. Aanleiding is een publicatie in De Limburger van afgelopen zaterdag. Daarin werd gesteld dat de 66-jarige Heijmans zonder bemoeienis van raad of college 24.500 euro subsidie toekende aan International Award for Young People. Ook haalde hij het bedrijf Horne Quartier (HQ) binnen als sponsor van de stichting. Vier jaar achtereen schonk de onderneming 25.000 euro. Het Weertse HQ heeft veel contacten met de gemeente in verband met de herontwikkeling van een openluchttheater met nabije omgeving en een voormalig kazerne-terrein, waarop ook het asielzoekerscentrum (azc) is gevestigd. Juist rond zaken betreffende dat azc kwam Heijmans geregeld in het nieuws. Hij hielp een Syrisch gezin onderduiken, maar pleitte tot in talkshows op de landelijke tv ook voor aparte opvangcentra voor kansloze, minderjarige, asielzoekers.

‘Grenzen verleggen’

De stichting International Award for Young People is de Nederlandse tak van een internationale organisatie. Die daagt naar eigen zeggen jongeren tussen de 14 en 24 jaar uit „om zichzelf te ontwikkelen grenzen te verleggen en actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij”. Met onder meer vrijwilligerswerk, sport, deelname aan een groepsproject of het maken van een trektocht kunnen deelnemers – afhankelijk van hun leeftijd en de tijd die ze besteden – beloond worden met brons, zilver of goud.

Heijmans zat in het jongerenwerk voordat hij in 1990 wethouder werd in het Brabantse Steenbergen. Later werd hij burgemeester in het Limburgse Haelen (1995-2003), in het Brabantse Bernheze (2003-2011) en in Weert.