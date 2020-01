Nederlanders via nep-bitcoinadvertenties opgelicht voor 2,9 miljoen

Afgelopen jaar zijn meer dan driehonderd Nederlanders voor in totaal ruim 2,9 miljoen euro opgelicht via frauduleuze online bitcoin-advertenties met BN’ers. Dat bevestigt de Fraudehelpdesk woensdagavond na berichtgeving van Shownieuws. Het aantal slachtoffers van deze vorm van fraude is sterk gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

In de advertenties worden nep-investeringen in bitcoins aangeboden, waar flink rendement op te verdienen zou zijn. De mensen die hierop zijn ingegaan raakten al het geld dat ze inlegden kwijt. In 2018 meldden zich 39 slachtoffers bij de Fraudehelpdesk, die 776.642 euro schade opliepen. In 2017 meldden zich slechts vier slachtoffers, die 27.119 euro verloren. Waarschijnlijk ligt de daadwerkelijke schade jaarlijks hoger omdat niet alle slachtoffers zich melden bij de Fraudehelpdesk.

De oplichters lokken slachtoffers met BN’ers als Humberto Tan, Jort Kelder en Carice van Houten door te claimen dat zij ook investeren in bitcoins, of het aanprijzen. Mediamagnaat John de Mol heeft vorig jaar een rechtszaak tegen Facebook aangespannen nadat op het sociale medium zijn beeltenis bij zo’n misleidende advertentie had gestaan. De rechter oordeelde in november dat Facebook advertenties met een foto van De Mol moet gaan weren. Facebook is hiertegen in hoger beroep gegaan.

