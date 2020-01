Meer animo dan gedacht voor stoppen varkenshouderij

Voor de regeling voor boeren om te stoppen met hun varkenshouderij in ruil voor compensatie is meer animo dan gedacht. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) zei dinsdagavond in het tv-programma Jinek te gaan kijken hoe ze „maximale ruimte” kan geven aan het aantal boeren dat zich boven de verwachte driehonderd aanmeldt.

Lees hier wat we eerder schreven over de regeling: Groen licht Brussel voor uitkopen varkenshouders

Het plan om de varkensstallen te sluiten ontstond al in 2017 met als doel het tegengaan van stankoverlast voor omwonenden. Vorig jaar werd de regeling bij het akkoord over stikstofmaatregelen in de landbouw betrokken, omdat met de sanering ook de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen.

Oorspronkelijk had het kabinet 180 miljoen uitgetrokken om ongeveer driehonderd varkenshouderijen die stankoverlast veroorzaken uit te kopen. Daarmee zegt Schouten naar verwachting het aantal varkens met 7 tot 10 procent terug te dringen, ongeveer een miljoen varkens. Hoe hoog de vergoeding voor stoppende boeren precies zal zijn, is afhankelijk van de grootte van het varkensbedrijf.

‘Iets boven de driehonderd’

Volgens Linda Janssen van de producentenorganisatie Varkenshouderij ligt het aantal boeren dat zich nu heeft aangemeld „iets boven de driehonderd”. Ze mocht de cijfers al inzien, zei ze woensdagochtend bij Radio 1, maar laat het aan het ministerie om het precieze aantal naar buiten te brengen.

Mogelijk blijft het aantal boeren dat uiteindelijk wordt uitgekocht alsnog onder de driehonderd, stelt Janssen. Sommigen zullen namelijk niet aan de criteria voldoen, denkt ze „Varkenshouders hebben zich ook hebben ingetekend om tijd te kopen en te kijken wat er de komende maanden gebeurd rondom de stikstofcrisis”.

Deze woensdag is de laatste dag dat geïnteresseerde varkensboeren zich kunnen aanmelden. De inschrijfperiode voor de naar schatting 4.100 varkenshouders begon op 25 november. De subsidie is in eerste instantie bedoeld voor bedrijven in Oost-Brabant, Noord-Limburg en delen van Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Lees verder over het akkoord over stikstofmaatregelen in de landbouw: Kabinet en landbouwsector zijn het eens, maar waarover?