Medewerkers gevangenis Zaanstad ernstig bedreigd

De politie heeft een onderzoek geopend naar ernstige dreigementen gericht aan medewerkers van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Dat bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant zijn „meerdere afdelingshoofden” van de gevangenis bedreigd en is de beveiliging van het complex vanwege de dreigementen opgeschroefd.

Het is onduidelijk waarmee precies gedreigd is. Ook kan de politie niet zeggen of de dreigementen van binnen of buiten de gevangenis komen. Er zou tot dusver één aangifte zijn gedaan. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil niet inhoudelijk reageren omdat de politie de zaak momenteel onderzoekt.

Het is niet de eerste keer dat de gevangenis in Zaanstad negatief in het nieuws komt. In 2018 bracht De Telegraaf beelden naar buiten waarop te zien zou zijn dat gedetineerden drank en drugs gebruikten in de gevangenis. Niet veel later werden bij inspecties talloze naar binnen gesmokkelde middelen en voorwerpen aangetroffen.

Duizend gedetineerden

Vorig jaar raakte een bewaker bovendien ernstig gewond toen hij werd aangevallen door een gedetineerde. Enkele maanden later werd een man aangehouden die had geprobeerd geld en een slotenkrakersset naar binnen te smokkelen. Tot slot moesten de afgelopen maanden twee werknemers, een stagiaire en een bewaakster, vertrekken omdat zij een relatie hadden met een gedetineerde.

Het JCZ werd in 2016 geopend en heeft ruimte voor ruim duizend gevangenen, onder wie gedetineerde psychiatrische patiënten. De gevangenis, de grootste en modernste van het land, werd destijds gebouwd als vervanging voor verouderde gevangenissen als de Amsterdamse Bijlmerbajes en de Koepel in Haarlem.