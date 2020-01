Mag ik me bemoeien met de studiekeuze van mijn zoon?

Vader: „Mijn zoon (vijfde klas vwo) blijkt talent voor het vak economie te hebben, hij haalt daar althans steeds hoge cijfers voor. Hij wil een vervolgopleiding doen met daarin veel economie. Hij wil ook ondernemer worden, zegt hij, en flink geld verdienen.

„Maar economie gaat bijna altijd nog over kwantitatieve groei, volgens mij heden ten dage een doodlopend spoor. Hoe kan ik mijn zoon daarvan overtuigen, opdat hij zich inschrijft voor een meer toekomstbestendige studie die ook een meer maatschappelijk en ecologisch karakter heeft?

„Moet ik hem geheel vrijlaten in zijn keuze, zodat hij er wellicht zelf achter komt dat geld en kwantitatieve groei niet zaligmakend zijn? Of behoort het juist ook tot de opvoeding om je kind ervan te overtuigen een keus voor het bredere maatschappelijke belang te maken?”

Laat hem zich gesteund voelen

Arjen Wals: „Het is belangrijk dat uw zoon zelf kiest en zijn talent volgt. Het achterliggende motief om ‘flink geld te verdienen’ betekent niet dat hij niets geeft om de maatschappij of de aarde. Mogelijk dat het sociale en het ecologische niet vooropstaan in deze fase van zijn leven, maar het fundament daarvoor is door u toch gelegd. Grote kans dat die waarden later in z’n leven alsnog tot uiting komen.

Arjen Wals is hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Universiteit Wageningen

„Dat kan ook in de financiële sector. Hij kan als econoom, mocht hij dat uiteindelijk worden, want veel studenten switchen nog van opleiding, veel invloed hebben op het toekomstbestendig maken van de economie. Ook in deze sector zijn er steeds meer mensen, bedrijven en organisaties die aandacht hebben voor de opkomende deeleconomie en nieuwe vormen van waardencreatie.

„Hooguit zou ik hem vragen de verschillende economiestudies met elkaar te vergelijken om te zien welke opleiding daarop het meeste anticipeert.

„Ten slotte is de kwaliteit van de relatie vader-zoon er ook eentje die duurzaam moet zijn: dus ga het gesprek hierover aan maar laat hem zich vooral in zijn beslissing gesteund voelen, een andere richting pushen werkt averechts.”

Moedig hem aan zijn eigen weg te ontdekken

Stijn Sieckelinck: „Mij werd 22 jaar geleden verteld dat pedagogiek een doodlopend spoor was. Gelukkig luisteren 18-jarigen doorgaans niet naar dat soort advies. Zo heerst ook de misvatting bij ouders van pubers dat je juist op dit soort keuzemomenten bepalend bent, en de rest wel een beetje de boel de boel kunt laten. Het is omgekeerd. Je moet zorgen dat je dagelijks je waarden consequent voorleeft, en dan bij dit soort keuzes op je handen gaan zitten. Als ouder wijst men een weg, maar als het jongvolwassen kind bij een kruispunt aankomt, maakt men rechtsomkeert en vertrouwt dat het goed komt. Niet alleen uit respect, maar ook omdat het averechts werkt als je het handje blijft vasthouden of je verzet tegen zijn keuze.

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof

„Dat waar een kind aanleg voor heeft, en waar zijn ambitie ligt, moeten we positief bejegenen. Dat hij geld wil verdienen betekent niet dat het ten koste hoeft te gaan van andere waarden. Als u zijn keuze tegenwerkt, is de kans groter dat het hem om louter geld verdienen blijft gaan, dan wanneer u hem aanmoedigt zijn eigen weg te ontdekken.

„Mogelijk kunt u een interessante denker of ondernemer ‘tippen’. Dat neemt niet weg dat het voor u een oefening wordt in afwachten ‘wat ervan terechtkomt’, maar dat mag u natuurlijk nooit laten merken.”