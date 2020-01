Macron wil maatregelen tegen politiegeweld in Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich dinsdag voor het eerst nadrukkelijk uitgesproken tegen politiegeweld in Frankrijk. Volgens Macron is er bij de aanhoudende protesten in zijn land, onder meer van de gelehesjesbeweging, onacceptabel geweld gebruikt door de gendarmes. De president heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom opgedragen om met concrete voorstellen te komen om het politiegeweld tegen te gaan. Dat melden Franse media woensdag.

Een dag eerder sprak de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zich ook al uit tegen het politiegeweld. Hij zei dat de eer van de politie op het spel staat. „Terwijl het eerlijke en evenredige gebruik van geweld datgene is wat orde onderscheidt van wreedheid. En het is ook de basis van het vertrouwen van de Franse bevolking in ons.”

Dinsdag ontving Castaner de familie van Cédric Chouviat, een scooterbezorger die begin deze maand overleed aan een hartaanval na een hardhandige arrestatie door de politie. De man, een 42-jarige vader van twee, had geen hartproblemen. Op sociale media zijn beelden te zien van hoe hij naar de grond wordt gewerkt bij een routinecontrole. Bij de arrestatie werd een nekklem gebruikt, terwijl uit beelden van omstanders blijkt dat de man niet gewelddadig was. Hij overleed twee dagen na de arrestatie in het ziekenhuis. Politie-inspectiedienst IGPN en de Franse justitie zijn een onderzoek begonnen.

Video’s van politiegeweld

De dood van Chouviat zorgt voor grote ophef in Frankrijk. De beelden van de arrestatie werden veel gedeeld op sociale media. En dat geldt voor meerdere video’s van politiegeweld, meestal tegen demonstranten. Zo worden demonstranten geslagen terwijl ze op de grond liggen, en wordt soms van dichtbij met rubberkogels en traangasgranaten geschoten. Dat blijkt ook uit een video een video van de Franse krant Le Monde. In een hoofdredactioneel commentaar veroordeelt de krant het politiegeweld.

Een andere voorbeeld: in Toulouse liet een agent een demonstrant bewust struikelen tijdens een gelehesjesdemonstratie. Daarnaast werden ook journalisten vorige week het slachtoffer van politiegeweld terwijl ze verslag deden van protesten tegen de pensioenhervormingen.

De politie in Frankrijk heeft een slechte reputatie. Tijdens de hoogtijdagen van de gelehesjesprotesten zouden tussen november 2018 en februari 2019 bijna twintig mensen een oog zijn kwijtgeraakt. Meerdere mensen raakten een hand kwijt. In totaal raakten meer dan 1.900 burgers gewond en 1.200 agenten. Een van de redenen voor het hoge aantal gewonden is het gebruik van een omstreden wapen door de politie dat projectielen van vier centimeter doorsnede met 330 kilometer per uur wegschiet. In veel Europese landen is het wapen verboden.