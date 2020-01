Kjeld Nuis mag definitief naar de WK afstanden

Schaatser Kjeld Nuis mag in februari definitief deelnemen aan de WK afstanden in Salt Lake City. De geschillencommissie van de schaatsbond KNSB heeft woensdag het beroep afgewezen dat Dai Dai Ntab en Koen Verweij hiertegen hadden aangetekend. Zij moeten hun startbewijs op de 1.000 en 1.500 meter afstaan aan Nuis.

Nuis ontbrak vanwege ziekte tijdens de NK afstanden in december, waar startbewijzen voor de WK afstanden werden verdeeld. Desondanks wees de KNSB hem „op basis van zijn prestaties in het recente verleden” een startbewijs toe op de 1.000 en 1.500 meter. Op die afstanden werden respectievelijk Ntab en Verweij derde, waarmee ze zich zouden hebben geplaatst voor de WK afstanden. Maar volgens de schaatsbond maakt Nuis op beide afstanden meer kans op een gouden medaille.

„Het belangrijkste is dat iedereen nu duidelijkheid heeft en de focus weer volledig kan leggen op de sportieve voorbereiding van deze belangrijke wedstrijden”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, in een verklaring. De WK afstanden in Salt Lake City vinden plaats van 13 tot en met 16 februari.