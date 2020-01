Hoofdredacteur Jan Bonjer van FD vertrekt en wordt dijkgraaf

De hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad Jan Bonjer gaat weg bij de krant om dijkgraaf te worden van het Waterschap Hollandse Delta. Dat heeft de krant woensdagavond bekendgemaakt.

Op 1 april treedt Bonjer aan in zijn nieuwe functie. „Het openbaar bestuur lonkte al langer”, zegt de 62-jarige in het FD. „In het waterbeheer komen grote eigentijdse uitdagingen samen: klimaatverandering, zeespiegelstijging, verdroging, verzilting, de overgang naar een circulaire economie et cetera. De wereld van het waterschap is relevanter dan ooit.” Over de opvolgingsprocedure voor een nieuwe hoofdredacteur van het FD is nog niets bekend.

Onder Waterschap Hollandse Delta vallen alle Zuid-Hollandse eilanden en de Rotterdamse haven. Als dijkgraaf wordt Bonjer de voorzitter van dit waterschap. Bonjer is „unaniem voorgedragen”, door het algemeen bestuur, laat het waterschap weten op zijn website.

Bonjer heeft acht jaar leiding gegeven aan de zalmroze zakenkrant. Uitgever FD Mediagroep stelt dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de digitalisering van het dagblad. Voordat hij de redactie van het FD ging leiden, was hij hoofdredacteur bij Dagblad van het Noorden en het AD. Voor de eeuwwisseling was Bonjer directeur van Vogelbescherming Nederland en hoofd communicatie van Natuurmonumenten. Daarvoor was hij verslaggever bij NRC.