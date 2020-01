Verpleeghuis in arme wijk krijgt meer geld

Verpleeghuizen in achterstandswijken en afgelegen gebieden kampen met zo’n hoog ziekteverzuim – gemiddeld is 20 procent van het personeel ziek – dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun sinds 1 januari meer geld geeft. Het extra geld is bedoeld om extra personeel in te huren.

Verpleeghuizen „zijn door het hoge ziekteverzuim veel meer geld kwijt aan de inhuur van zzp’ers en ander personeel om de 24-uursroosters vol te krijgen. Dit is een principieel besluit dat de verpleeghuizen zien als erkenning voor hun omstandigheden”, zegt Josefien Kursten, directeur Regulering van de NZa. Het is een eerste stap van de NZa, die de tarieven in de gezondheidszorg bepaalt, om tegemoet te komen aan de verschillen in de kosten van verpleeghuiszorg in verschillende regio’s.

De nieuwe premie moet volgens Martijn van Eckeveld, manager Verpleeghuiszorg bij de NZa, niet worden gezien als een bonus op hoog ziekteverzuim. „Er is verzuim waar je als leiding wat aan kunt doen. En er is verzuim dat niet-beïnvloedbaar is.”

Het gaat vaak om verzorgenden die in de wijk wonen waar het verpleeghuis staat en die twee banen combineren om rond te komen. Daar komt veelal de opvoeding van kinderen bij. „Soms zitten die vrouwen ook in de schuldsanering. Dat is een stressvol bestaan en leidt tot bovengemiddeld ziekteverzuim.”

‘Eerlijkere verdeling’

Er zijn ongeveer 600 verpleeghuizen; 300 grotere en 300 kleine. De komende maanden brengt de NZa alle factoren in kaart die de exploitatie van een verpleeghuis duur of juist goedkoper maken. Dat gaat over verzuim (en het moeten inhuren van zzp’ers als invallers) en reiskosten (in afgelegen gebieden) maar ook over vastgoedkosten. Daar komt een ‘bandbreedtetarief’ uit dat gebaseerd is op verpleeghuizen die met dezelfde omstandigheden te maken hebben. Dat tarief staat los van de mate waarin de verpleeghuisbewoners ziek of hulpbehoevend zijn.

De bandbreedte kan ertoe leiden dat sommige verpleeghuizen tot wel 10 procent meer of minder krijgen. „Er komt in totaal niet meer geld bij”, zegt Kursten. „Het gaat om een eerlijkere verdeling van het geld. Sommige verpleeghuizen zijn er dus niet zo blij mee.”

De complete gezondheidszorg kampt met personeelstekorten, maar in de verpleeghuizen zijn die het hoogst. Er is veel verzuim en verloop onder verzorgenden. De meeste verpleegkundigen vinden een baan in ziekenhuis of wijkverpleging aantrekkelijker. Het verpleeghuis is er alleen nog voor de oudste, zwakste mensen – het gemiddelde verblijf duurt nog maar negen maanden. Het wordt gezien als een sterfhuis.

Deze woensdag praat de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (Zorg, CDA) over de groeiende wachtlijsten voor ouderen die de zorg in een verpleeghuis nodig hebben.