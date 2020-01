Hackers vallen ook computerservers gemeente Zutphen aan

Hackers hebben geprobeerd om in te breken op het netwerk van de gemeente Zutphen. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn. Dat meldt de gemeente woensdag. „Wij hebben geen signaal gekregen dat er daadwerkelijk toegang tot onze systemen is verkregen of gegevens zijn gestolen”, aldus een verklaring van de gemeente.

Dinsdag heeft de gemeente ontdekt dat er een poging tot inbraak is geweest op de digitale systemen. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. De aanval vond plaats op de toegangspoort tot de Citrix-server. De gemeente werkt met Citrix-servers om thuis te kunnen werken via de telefoon, iPad en laptop. De gemeente heeft tot nu toe alle maatregelen genomen die het Amerikaanse softwarebedrijf Citrix heeft geadviseerd.

Woensdagochtend maakte het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) ook al bekend dat hackers geprobeerd hebben om toegang tot de server van het ziekenhuis te krijgen. Het ziekenhuis heeft als voorzorgsmaatregel al het dataverkeer met de buitenwereld afgesloten. De Universiteit Maastricht had eind vorig jaar ook al te maken met hackers.

Vaak proberen hackers ‘gijzelsoftware’ te installeren waarmee gegevens worden versleuteld, om zo losgeld te verkrijgen. Of dat in dit geval ook zo gegaan is, is niet duidelijk. In ieder geval is er door onbekenden software geïnstalleerd op de server van de gemeente. Die is inmiddels verwijderd.

Ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten gebruikt de Citrix-software. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid sloeg dinsdag groot alarm voor „een zeer ernstige kwetsbaarheid” in het softwarepakket. De gemeente Zutphen zegt de kwetsbaarheid inmiddels gerepareerd te hebben en het netwerk zou nu weer beschikbaar zijn voor medewerkers.