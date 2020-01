Giërmo B. had na de moord ineens ongebruikelijk veel geld

Minuten na de moordaanslag op Derk Wiersum rijdt een witte Opel Combo weg uit het hofje in Amsterdam-Buitenveldert waar de 44-jarige advocaat met zijn gezin woont. Er rijden duizenden van dit soort bestelautootjes door het land, en toch blijven rechercheurs aan deze bestelauto haken, na analyse van camerabeelden uit de omgeving van de plaats delict.

Op die beelden is bijvoorbeeld te zien dat de witte Combo die woensdagochtend 18 september om 6.20 uur in de buurt van de plaats delict is geparkeerd, en dat de schutter vanaf die parkeerplaats in de richting van Derk Wiersum loopt. Bovendien is de auto de dag ervoor ook al in de buurt van de woning geweest.

Kunnen advocaten en rechters nog terug naar hun normale leven?

Op 23 september 2019, vijf dagen na de moordaanslag op Wiersum, wordt de Combo gesignaleerd door de politie in Almere en ‘onder observatie genomen’. De auto blijkt te zijn gestolen in Rotterdam en is daarna, zoals gebruikelijk, voorzien van valse kentekenplaten. Maar kennelijk heeft de gebruiker geen rekening gehouden met het digitale spoor dat elektronica in moderne auto’s achterlaat. De politie is in Almere naar de Combo gaan zoeken omdat het zogeheten Mac-adres, een unieke code van 12 cijfers die bij de bluetoothfunctie hoort van carkit, voor het laatst in Almere contact heeft gemaakt met een scanner die bijvoorbeeld files detecteert.

Bloedsporen in de auto

Een dag later ziet de politie een Surinaamse man de auto wegrijden. Het blijkt de 36-jarige Giërmo B. te zijn. Hij heeft een strafblad en is dus bekend bij de politie. Vrijwel meteen wordt zijn telefoon afgetapt. Als blijkt dat hij het over de telefoon heeft over middelen waarmee sporen kunnen worden gewist, neemt de politie de witte Opel Combo in beslag. Later worden op de auto bloedsporen gevonden die afkomstig zijn van Derk Wiersum. Het leidt geen twijfel, zo verklaarde het Openbaar Ministerie woensdagmiddag tijdens de eerste zitting, dat de schutter na de moord op Wiersum met deze witte Opel Combo is gevlucht.

Er is nog een andere auto gebruikt in de aanloop naar de moord. Het gaat om een zilveren Renault Megane, die uitgebrand is gevonden in Voorburg, nabij Den Haag. Volgens het OM was die auto in gebruik van het criminele samenwerkingsverband onder leiding van een neef van Ridouan Taghi De neef werd november vorig jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Hij zal op een later moment voor het eerst voor de rechter staan. Omdat Wiersum de advocaat was van kroongetuige Nabil B., is een van de politiescenario’s dat de advocaat in opdracht van Taghi is vermoord. Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd over Taghi.

Maar dat zegt niets over de rol van Giërmo B. Hij ontkent iedere betrokkenheid. Justitie gelooft dat niet en sluit niet uit dat hij de schutter heeft helpen vluchten die woensdagochtend. Na de inbeslagname van de auto gedraagt Giëmro zich verdacht, vindt het OM. Zo begint hij met het boeken van een ticket naar Suriname en hoort de politie de zoon van Giërmo over de telefoon zeggen „dat de politie zijn vader zoekt”.

15.000 contant

Een ander opvallend detail volgens het OM: Giërmo B. beschikt na de moord over ongebruikelijk veel geld. Zo betaalt hij enkele dagen na de moord 15.000 euro contant voor een auto. In eerste instantie had hij deze auto geleased samen met zijn vriendin. Uit financiële gegevens blijkt dat het stel regelmatig de betaling van het maandbedrag voor die auto oversloeg. Ook heeft B. bij zijn aanhouding 2.000 euro in contanten bij zich en worden in zijn woning schoenendozen met contant geld gevonden.

Uit gewiste – maar door de politie teruggevonden – WhatsApp-berichten op de telefoon van B., blijkt dat hij op 13 augustus, ruim een maand voor de moord, met iemand contact heeft gehad over „ijzers”, onderwereldtaal voor wapens. Hij appt: „Is goed zeg die man ijzers: 2!”

Het zijn volgens het OM aanwijzingen dat Giërmo B. nauwer betrokken is geweest bij de moord op Wiersum dan dat hij beweert. Ook de rechtbank stelt dat B. hoofdgebruiker van de witte Combo is geweest. Daarom wordt zijn hechtenis verlengd. Aan het eind van de zitting krijgt B. kort het woord. Hij betuigde zijn medeleven: „Tegen mevrouw Wiersum en haar kinderen wil ik zeggen dat wat hen is overkomen vreselijk is. Ik ben zelf vader dus ik kan me voorstellen hoe erg dat is.” Daarna gaf hij aan geen verdere verklaringen meer af te willen leggen: „Ik heb totaal meegewerkt aan het onderzoek. Wat ik wilde zeggen, heb ik gezegd.”