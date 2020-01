Gemeentelijke woonlasten stijgen voor tweede jaar op rij flink

Huiseigenaren en huurders worden in 2020 voor het tweede jaar op rij geconfronteerd met een flinke stijging in de gemeentelijke woonlasten. Huurders gaan gemiddeld 5,1 procent meer betalen en huiseigenaren 4,3 procent, blijkt uit jaarlijks onderzoek dat het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen dinsdag heeft gepubliceerd. De stijging is flink hoger dan de verwachte inflatie van 2020, 1,6 procent.

Voor kopers is deze stijging de hoogste sinds 2007. Hun gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar gemiddeld met 30 euro en komen uit op 734 euro. Huurders gaan gemiddeld 363 euro betalen voor hun woonlasten, 18 euro meer dan vorig jaar. Onder gemeentelijke woonlasten vallen afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolheffing. De kosten voor kopers zijn hoger omdat huurders geen ozb hoeven te betalen, en in sommige gemeenten ook geen rioolheffing.

Het onderzoek van het COELO is uitgevoerd onder huishoudens met meerdere bewoners in de veertig grootste Nederlandse gemeenten. De kosten stijgen het meest voor huurders in Apeldoorn, Westland, Eindhoven en Oss. Voor huiseigenaren stijgen de woonlasten in Apeldoorn, Westland en Leiden het sterkst, met name omdat daar de afvalheffing omhoog gaat. Alleen in Arnhem gaan de lasten voor kopers en huurders omlaag.