Drie doden door explosie chemische fabriek Spanje

Bij een explosie in een chemische fabriek in de Spaanse stad Tarragona dinsdag zijn drie doden gevallen. Dat melden Spaanse media woensdag. Een van de slachtoffers bevond zich in zijn appartement op twee kilometer afstand van de fabriek. Hij kwam vermoedelijk om het leven toen zijn plafond instortte nadat een metalen plaat, die in de lucht was geschoten door de ontploffing, zich in de bovenliggende flat boorde. De anderen kwamen in het bedrijf zelf om door de explosie en de brand die daarop volgde.

De burgemeester van Tarragona Pau Ricoma noemde de vermoedelijke doodsoorzaak van de man die in zijn appartement stierf „bijna niet te geloven” maar wel de „meest waarschijnlijke hypothese”, schrijft persbureau Reuters. In het appartement boven de woning van het slachtoffer was niemand aanwezig op het moment dat de metalen plaat daar naar binnen kwam, waardoor daar geen slachtoffers zijn gevallen. Op Twitter heeft de politie een foto gedeeld van de plaat van 122 bij 165 centimeter.

De explosie vond plaats in de fabriek van het chemiebedrijf Industrias Quimicas del Oxido de Etileno (IQOXE). Dit bedrijf produceert onder andere ethyleenoxide, een licht ontvlambaar gas dat wordt gebruikt om onder meer koelvloeistoffen te maken.

IQOXE schrijft in een verklaring het ongeluk te betreuren en onderzoek te doen naar de oorzaak van de explosie. Twee van de dodelijke slachtoffers waren medewerkers van het bedrijf. Naast de doden raakten zeker zeven mensen gewond. Op sociale media zijn beelden gedeeld van het moment dat de explosie plaatsvond.