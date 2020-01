Dancemuziek goed voor driekwart van Nederlandse muziekexport

Nederlandse dancemuziek doet het goed in het buitenland. Driekwart van de exportwaarde (optredens, opnamen) van de Nederlandse muziek komt voor rekening van de dance: 159 miljoen euro in 2018 op een totaal van 216,5 miljoen euro. Tien jaar eerder, in 2008, was het aandeel van dance in de exportwaarde van Nederlandse muziek nog niet meer dan ruim eenderde van het totaal.

Dat valt op te maken uit het onderzoek ‘Exportwaarde Nederlandse Muziek 2018’, dat brancheorganisatie Buma/Stemra jaarlijks laat uitvoeren door onderzoeksbureau Perfect & More. Het onderzoek werd deze woensdag gepresenteerd op festival Eurosonic/Noorderslag.

Volgens Buma/Stemra is de exportwaarde van Nederlandse muziek in 2018 gestegen naar 216,5 miljoen, 15 miljoen meer dan in 2017. Die waarde bestaat uit de opbrengsten uit live-optredens en de exploitatie van het auteursrecht, na aftrek van kosten. Salarissen, winst en af te dragen belasting tellen mee bij het bepalen van de waarde. In totaal zijn 1.319 artiesten onderzocht, die in 2018 bijna 15.000 optredens in het buitenland verzorgden.

Dj’s

Vooral dj’s treden op in het buitenland. Zij bezetten de eerste 21 plekken in aantallen optredens, aldus het onderzoek. Op één staat Afrojack (135 optredens in het buitenland), gevolgd door Tiësto (126 shows ) en, op drie, Don Diablo ( 118). De exportwaarde van muziek komt voor het grootste deel voor rekening van optredens: bijna 174 van de 216,5 miljoen in 2018.

In totaal waren Nederlandse dj’s in 2018 in 82 landen over de wereld actief. Volgens het onderzoek neemt de groei van dance-optredens in de VS en Canada inmiddels af, maar „zijn andere markten, zoals het Verre Oosten, groeiende”: vooral China, en in iets mindere mate Japan, Indonesië̈, Singapore, Zuid-Korea en Thailand. De vijf van landen met de meeste optredens: VS, Duitsland, China, Groot Brittannië en Spanje.