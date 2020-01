‘Bruidsjurken ontwerpen is vrolijk werk’

Parvaneh Javadi (37) ontwerpt en maakt bruidsjurken en galakleding. Tot een aantal jaar terug deed ze dat in Iran, ze had een eigen bruidsboetiek in hoofdstad Teheran. Dat werk liet ze achter toen ze met haar zoon haar man achterna reisde, naar Nederland. Ze wonen nu in Nieuwegein.

Gewone jurken maken kan ze ook, maar bruidsjurken ontwerpen vindt ze „vrolijker werk”, zegt Javadi. Ook hier wil ze in de toekomst graag weer een eigen winkel runnen.