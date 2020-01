Ambassadeur China: relatie met Nederland in gevaar om ASML

De diplomatieke relatie tussen Nederland en China is onder druk komen te staan doordat het kabinet de export van de nieuwste generatie chipmachines van technologiebedrijf ASML heeft geblokkeerd. Dat zegt de ambassadeur van China in Nederland, Xu Hong, in een interview met het FD.

Volgens Xu laat Nederland de handelsrelatie met China „politiseren onder Amerikaanse dwang”. Daarmee doelt hij op de druk die de Amerikaanse regering zou uitoefenen op de Nederlandse overheid om ASML geen exportvergunning te verlenen. Tot op heden heeft het Veldhovense bedrijf geen toestemming gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken om zijn meest geavanceerde chipmachines te exporteren naar China. Hierdoor kan ASML een grote Chinese order momenteel niet leveren. „Als die beweging doorzet zal dat de bilaterale relatie uiteraard negatief beïnvloeden”, aldus de Chinese ambassadeur, zonder specifieke maatregelen te noemen.

Lees ook: Trump gebruikt ASML’s techniek als wisselgeld in China

Het gaat om de export van chipmachines met de zogeheten EUV-technologie (Extreme Ultraviolet). Bij deze door ASML ontwikkelde techniek wordt gebruik gemaakt van extreem ultraviolet laserlicht waarmee het bedrijf op grote schaal nog fijnmaziger chips kan produceren. Deze technologie zorgt bij grote klanten van ASML, waaronder Samsung en Intel, voor lagere productiekosten.

De handelswijze van de Amerikanen is bedoeld om de opmars van de Chinese technologiesector af te remmen. Zij zouden het kabinet ervan hebben overtuigd dat de export van EUV-machines naar China „veiligheidsrisico’s” met zich meebrengt, zo schreef persbureau Reuters ruim een week geleden op basis van anonieme bronnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zou tijdens een bezoek aan premier Mark Rutte in juni 2019 persoonlijk hebben aangedrongen om de technologie van ASML niet te laten exporteren naar China.