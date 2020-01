Aantal geregistreerde misdrijven stijgt, vooral meer online misdaad

Na een jarenlange daling zijn er weer meer misdrijven gerapporteerd. In 2019 registreerde de politie ruim 800.000 misdrijven, 4 procent meer dan in 2018. Dat blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft bekendgemaakt. De politie kreeg vorig jaar vooral meer aangiften binnen van online criminaliteit, wat steeds vaker wordt gepleegd door jongeren.

De fraude bij handel via internet, bijvoorbeeld via Marktplaats, nam vorig jaar met 31 procent toe. Betaalfraude, zoals phishing of skimming, steeg met 67 procent. In totaal werden 20.000 meer gevallen van fraude geregistreerd, dat daarmee de grootste stijger is. Daarnaast ontving de politie 64 procent meer aangiften van burgers of bedrijven die slachtoffer waren van cybercriminaliteit zoals ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd.

Het groeiende aantal jongeren dat misdrijven pleegt „zorgelijk”, zegt korpschef Erik Akerboom in een verklaring. Met name bij online fraude is het aantal minderjarige verdachten toegenomen. Zo werd een derde van de geregistreerde online fraude in december 2019 gepleegd door daders onder de achttien jaar. „Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan”, aldus Akerboom.