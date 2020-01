82 kilo cocaïne ontdekt in Nederlands vliegtuig in Argentinië

In een Nederlands vrachtvliegtuig is dinsdag op het vliegveld van Buenos Aires 82 kilo cocaïne aangetroffen. Dat melden Argentijnse media woensdag. De drugs waren verstopt tussen polopaarden die werden vervoerd in een toestel van Martinair, een dochteronderneming van KLM. Drie Nederlandse bemanningsleden zijn gearresteerd, evenals vier Argentijnse grondmedewerkers. Een achtste persoon zou nog op de vlucht zijn.

Het vliegtuig had dinsdag rond 13.00 uur lokale tijd moeten vertrekken naar de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito om vervolgens door te vliegen naar Amsterdam. Het toestel was een dag eerder in Buenos Aires gearriveerd vanuit de Braziliaanse stad São Paulo. Volgens de Argentijnse krant Clarín zijn de drugs hier ingeladen.

De ontdekking werd gedaan door drugshonden die aansloegen op de geur van de drugs. De Argentijnse autoriteiten onderzoeken momenteel of de vliegtuigmaatschappij vaker betrokken is geweest bij drugssmokkel vanuit het Zuid-Amerikaanse land.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat een grote drugsvangst wordt gedaan op het vliegveld van Buenos Aires. Afgelopen september trof de douane 254 kilo cocaïne aan in een vliegtuig dat onderweg was naar Spanje. Toen werden zestien mensen gearresteerd.