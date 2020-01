Zeker zes doden door zinkgat China

Zeker zes mensen zijn omgekomen toen maandagavond in de Chinese stad Xining een bus terechtkwam in een zinkgat. Dat meldt persbureau AFP. Het zinkgat werd vervolgens groter waardoor ook omstanders in het gat vielen. Tien mensen zijn nog vermist en zestien anderen raakten gewond.

De bus reed rond 17.30 uur lang een bushalte toen het voertuig in het zinkgat terechtkwam. Er vond ook een explosie plaats. Op beelden is te zien hoe de bus uit het zinkgat wordt getakeld. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten. Het is nog niet bekend hoe het zinkgat kon ontstaan.

Het ongeluk gebeurde in de hoofdstad van de provincie Qingha, in het noorden van China. In 2013 kwamen ook al vijf mensen om het leven toen ze in een zinkgat terechtkwamen op een industrieterrein in de stad Shenzhen, in het zuiden van het land.