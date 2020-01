Zachtaardige monsters in onderzoekende relatiefilm

Voordat hij begon te schrijven aan zijn film Monstri, interviewde de Roemeense filmmaker Marius Olteanu eerst een groot aantal stellen dat al lange tijd bij elkaar is. Hoe doen ze het? Daar bestaan geen heel eenduidige antwoorden op, zo laat hij zien in zijn intieme debuut. Olteanu stelt in zijn film geen expliciete vragen en geeft ook geen expliciete antwoorden. Hij onderzoekt de langdurige liefde louter door te observeren.

Monstri (‘Monsters’) is een film in drie hoofdstukken. In de eerste twee staat eerst een vrouw en dan een man centraal. In het derde hoofdstuk komen de twee personages bij elkaar en blijken de eerste twee episodes zich tegelijkertijd te hebben afgespeeld tijdens een avond en nacht in Boekarest; een knappe structuur. Het huwelijk van Dana (Judith State) en Arthur (Christian Popa) is in crisis. Het stel bevindt zich in een schemerzone tussen bij elkaar blijven en weggaan, zoals ze ook twee huizen hebben omdat ze midden in een verhuizing zitten. Hun relatie wordt niet weinig bemoeilijkt door Arthurs heimelijke homoseksuele lusten. Daar rust nog een fors taboe op in Roemenië. Dat het stel geen kinderen heeft, valt bij conservatieve familieleden ook al niet erg goed.

Olteanu benadrukt de impasse waarin de hoofdpersonen verkeren door het beeldformaat krap en benauwd te houden, maar hij kiest af toe een breder formaat, als een schaars streepje zonlicht doorbreekt. Een sterk debuut; Roemenië blijft een land dat opmerkelijk veel geslaagde arthousefilms voortbrengt.

Arthouse Monstri Regie: Marius Olteanu. Met: Judith State, Christian Popa. In: 12 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 januari 2020