Weer zes medewerkers Volkswagen aangeklaagd

Weer zes aanklachten erbij in het dieselschandaal. De zes, allen werknemers van het Volkswagen-concern, worden onder meer verdacht van fraude, meldde het Duitse Openbaar Ministerie dinsdag. Wie de verdachten zijn, is onbekend.

De groep mensen die beschuldigd is in het dieselschandaal is daarmee in een keer verdubbeld. In totaal zijn nu in Duitsland elf medewerkers aangeklaagd, van wie vier uit het hoogste echelon.

Het gerechtelijk onderzoek in het dieselschandaal loopt nog steeds. Lang beweerde Volkswagen dat de frauduleuze software die miljoenen auto’s veel minder vervuilend deed lijken dan ze in werkelijkheid waren, werd ontwikkeld door een aantal losgeslagen individuen, zonder medeweten van het hoge management. Nu het aantal Volkswagen-medewerkers in de beklaagdenbank groeit, lijkt die stelling steeds minder houdbaar.

In 2019 werd in Duitsland als eerste voormalig bestuursvoorzitter Martin Winterkorn van de Volkswagengroep in staat van beschuldiging gesteld. Daarna volgden nog oud-Audi-topman Rupert Stadler, de huidige bestuursvoorzitter Herbert Diess en de zittende president-commissaris Hans Dieter Pötsch. Die laatste twee zijn nog altijd in functie.

Een andere oud-topman, Oliver Schmidt, kreeg al in 2017 in de Verenigde Staten zeven jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij het schandaal.

Onder het bewind van Winterkorn bouwden technici software in dieselauto’s om de officiële emissietests te ontduiken. Op de weg stootten ze tot wel veertig keer meer schadelijke stikstofoxiden uit dan tijdens tests. Het Openbaar Ministerie gaat uit van in ieder geval negen miljoen auto’s. Volkswagen heeft eerder bekend gemaakt dat het om elf miljoen auto’s ging. Audi’s, Volkswagens en Porsches werden ermee uitgerust.

Volgens het Openbaar Ministerie in Braunschweig hebben de zes tegen wie dinsdag een aanklacht is ingediend, tussen 2006 en 2015 verschillende misdrijven begaan. Hun is ernstige oplichting, belastingontduiking en fraude met normering ten laste gelegd. Drie van hen worden ervan verdacht fraude gepleegd te hebben, drie anderen hebben erbij geholpen.

Het OM verwijt Volkswagen dat het bedrijf klanten en autoriteiten deed geloven dat de auto’s aan de milieunormen voldeden „terwijl dat helemaal niet zo was”. Het Volkswagen-concern wilde niet reageren op vragen van journalisten.

Slechts een uur voordat het Openbaar Ministerie met zijn beschuldiging kwam, had het Volkswagenconcern nog optimistisch nieuws gemeld. Het bedrijf heeft in 2019 een recordaantal auto’s afgeleverd: bijna elf miljoen. Dat is een groei van 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is opmerkelijk omdat de wereldwijde verkoop van auto’s vorig jaar lijkt te zijn ingezakt.