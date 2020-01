VS: China manipuleert zijn munt niet meer

China is volgens de Verenigde Staten geen valutamanipulator meer. Dat schrijft het ministerie van Financiën in een halfjaarlijks rapport over de Amerikaanse economie en macro-economische ontwikkelingen dat maandagavond lokale tijd is verschenen (pdf). Het document refereert aan het zogeheten Fase 1-handelsakkoord, dat de twee landen woensdag tekenen en met ook afspraken over de koers van de Chinese valuta, de renmibi.

„In deze overeenkomst heeft China toegezegd zich te onthouden van concurrerende devaluatie en de wisselkoers niet te bepalen aan de hand van competitieve doeleinden”, vat minister Steven Mnuchin de afspraken samen. „In dat licht heeft het ministerie van Financiën bepaald dat China niet langer moet worden gezien als een valutamanipulator.”

China zag zichzelf overigens al nooit als manipulator. De waardedaling van de munteenheid yuan, volgens de Amerikanen bedoeld om Chinese producten extra goedkoop te laten zijn, ontstond volgens Beijing door zorgen van investeerders.

Onderdelen van het akkoord werden vorige week bekend. Analisten zien de overeenkomst als een stap in de goede richting, maar nog niet als een einde aan de handelsoorlog. Dinsdag zijn meer details gelekt naar internationale persbureaus. Zo meldt Reuters dat China toezegt in de komende twee jaar bijna 80 miljard dollar extra (zo’n 71 miljard euro) uit te geven aan onder meer auto’s, vliegtuigen en energie uit de VS.