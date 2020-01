Voormalig paus Benedictus neemt deels afstand van omstreden boek

Emeritus paus Benedictus XVI wil toch niet met zijn naam op het omstreden boek dat hij heeft geschreven met de conservatieve kardinaal Robert Sarah. Dat heeft Benedictus’ persoonlijke assistent dinsdag laten weten, aldus persbureau Reuters. De 92-jarige voormalig paus heeft kardinaal Sarah gevraagd zijn naam te verwijderen van de kaft. Ook wil Benedictus niet met naam en toenaam worden genoemd in de inleiding en conclusie van het boek, dat de titel Uit de dieptes van ons hart heeft.

In het boek roept Benedictus zijn opvolger paus Franciscus op de regels rond het celibaat niet te versoepelen, zo bleek uit een uittreksel dat de Franse krant Le Figaro maandag publiceerde. Deze oproep komt op het moment dat Franciscus moet besluiten of het priesterschap in het Amazonegebied wordt opengesteld voor getrouwde mannen, om het tekort aan priesters aldaar op te vangen. Volgens critici zou Benedictus met zijn kritiek de positie van de paus ondermijnen.

De in 2013 afgetreden oud-paus schreef de inleiding en de conclusie van het boek samen met Sarah. Daarnaast hebben ze elk een hoofdstuk geschreven in het 175 pagina’s tellende boek. Deze week moet het boek verschijnen. Sarah staat bekend als criticus van de progressieve paus Franciscus.

Sarah waarschuwt in zijn hoofdstuk dat gelovigen in het Amazonegebied te maken kunnen krijgen met „tweederangspriesters” als getrouwde mannen priester mogen worden. De manier waarop het celibaat wordt bekritiseerd, noemen de twee in de conclusie „duivelse leugens”.