Vermogensbeheerder BlackRock belooft meer aandacht voor klimaat

Voortaan staat de klimaattransitie centraal in de beleggingsstrategie van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Dat schrijft bestuurder Larry Fink dinsdag in diens jaarlijkse brief aan bestuursvoorzitters van bedrijven wereldwijd waar BlackRock een aandeel in heeft. Fink reageert hiermee op recente kritiek dat de vermogensbeheerder te weinig duurzaam zou investeren.

Fink doet een aantal concrete beloftes. Zo gaat BlackRock bedrijven die meer dan een kwart van hun omzet uit steenkool halen dit jaar uit de actieve beleggingsportefeuilles halen. Daarnaast belooft de vermogensbeheerder de duurzame portefeuille de komende jaren te verdubbelen. Vrijdag trad BlackRock ook toe tot Climate Action 100+, een collectief van investeerders dat bedrijven aanspoort om sneller de transitie naar schone energie te maken en de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Fink schrijft: „Ik ben ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld.”

Met bijna 7.000 miljard euro is BlackRock een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Twee jaar geleden riep Fink in zijn brief aan bestuursvoorzitters op om niet alleen winsten te maken, maar ook om positief bij te dragen aan de maatschappij. Deze brief wordt beschouwd als een belangrijk keerpunt in de wijze waarop beleggers naar investeringen kijken. Daarna kreeg BlackRock niettemin veel kritiek te verduren. Zo beschuldigde Christopher Hohn van de activistische belegger TCI begin december BlackRock van ‘greenwashing‘, een strategie waarmee een bedrijf zich groener voordoet dan het daadwerkelijk is.

