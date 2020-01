Twee agenten mishandeld bij inval wietplantage Geleen

Twee agenten zijn dinsdag mishandeld tijdens een inval in een flat in de Limburgse stad Geleen. De politie had een melding binnengekregen dat op de locatie wiet werd verbouwd. Een van de agenten raakte dusdanig gewond dat hij naar een ziekenhuis moest worden overgebracht, zegt een politiewoordvoerder. De ander is door een dokter onderzocht.

De agenten braken de deur van de flat open omdat er niet werd opengedaan nadat zij aanklopten. Na het forceren van de deur werden zij aangevallen door twee mannen, die de agenten tot bloedens toe sloegen. Nadat er versterking was ingeroepen zijn de twee mannen aangehouden. Het gaat om de bewoner van het pand en een 40-jarige man uit Heerlen.

De politie trof in het pand inderdaad een hennepplantage aan, aldus de politie. Ook waren er nog twee andere mannen in de flat, die zijn weggekomen en nog door de politie worden gezocht.