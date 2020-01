Tientallen doden door lawines Kasjmir

Bij lawines in Kasjmir zijn maandag en dinsdag zeker 67 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de lokale autoriteiten. Het natuurgeweld vond plaats in zowel het Indiase als het Pakistaanse gedeelte van de bergachtige regio. In de door Pakistan gecontroleerde vallei Neelum stierven 57 mensen, aan Indiase zijde kwamen zeker tien mensen om.

Gevreesd wordt dat het dodental verder zal oplopen. Er worden nog tientallen mensen vermist. Onder de doden in India waren vijf militairen, aldus de Indiase politie. De lawines zijn vermoedelijk het gevolg van zware regenval de afgelopen dagen. Hierdoor vonden ook landverschuivingen plaats in het gebied.

Kasjmir is een van de zwaarst gemilitariseerde regio’s ter wereld. Het gebied wordt zowel door Pakistan als door India opgeëist en de landen controleren momenteel beide een gedeelte. In 2012 werd de regio ook al opgeschrikt door zware lawines. Toen stierven meer dan 130 mensen door een lawine die een Pakistaans legerkampement overspoelde.