Tennisster geeft op bij Australian Open vanwege rook

De Sloveense tennisster Dalila Jakupovic heeft dinsdag in een Australian Open-kwalificatiewedstrijd moeten opgeven door de rook. Die is te wijten aan de bosbranden in Australië. Jakupovic kreeg een zware hoestbui, zo meldt persbureau Reuters. In Melbourne, waar het grandslamtoernooi wordt gehouden, is de luchtkwaliteit zeer slecht. In sommige delen van de stad is deze zelfs gevaarlijk.

„Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, ik was heel bang”, zei Jakupovic na afloop van het incident. „Op de grond was het makkelijker om te ademen.” Ze had kritiek op het besluit van de toernooileiding om de wedstrijd door te laten gaan. „Ik was verrast, ik dacht dat we vandaag niet zouden spelen maar we hadden geen keuze.”

Trainingen eerder op de dag waren geschrapt, maar volgens toernooidirecteur Craig Tiley zouden de omstandigheden gedurende de dag verbeteren. Daarom is besloten de wedstrijden, waaronder die van Jakupovic, doorgang te laten vinden. Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint 20 januari.

De bosbranden in Australië hebben 28 mensen het leven gekost. Naar schatting vonden daarnaast meer dan een miljard dieren de dood. Ook hebben duizenden mensen hun huis verloren en is een oppervlakte ter grootte van de helft van het Verenigd Koninkrijk verwoest. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor de slachtoffers van de bosbranden zodat Nederlanders kunnen doneren.