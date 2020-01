Weer journalisten en activisten gedood in Irak, mogelijk werk van pro-Iraanse milities

In Irak zijn de afgelopen dagen opnieuw verschillende journalisten en activisten gedood of gekidnapt, vermoedelijk door pro-Iraanse milities. Dat melden lokale media.

Vorige week vrijdag, toen in Bagdad en elders opnieuw massaal werd betoogd, werden in het zuidelijke Basra twee journalisten doodgeschoten. Ahmad Abdelsamad en zijn cameraman Safaa Ghali werkten allebei voor de plaatselijke tv-zender Dijla. Uren voor zijn dood had Abdelsamad nog een video online gezet waarin hij de milities beschuldigde van het arresteren van journalisten. Eerder zijn de redacties van verschillende tv-zenders die verslag hadden gedaan van het straatprotest aangevallen en vernield door gewapende groepen.

Afgelopen maandag werd in het zuidelijke Nasiriyah de 60-jarige Hassan Hadi Mahal doodgeschoten. Mahal was een bekend figuur in de protestbeweging in Nasiriyah. In Bagdad is vorige week de dichter Mohamed Fadel Al-Aboudi spoorloos verdwenen.

Sinds op 1 oktober vorig jaar grootschalige protesten uitbraken tegen de politieke klasse in Irak, zijn meer dan vijfhonderd mensen gedood en duizenden gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen bij confrontaties met de Iraakse ordediensten. Maar achter de schermen worden ook voortdurend mensen vermoord en gekidnapt door gewapende groepen.

Activisten gekidnapt

Volgens een rapport van de Iraaks Hoge Commissie van de Mensenrechten zijn in de laatste drie maanden van 2019 26 activisten gedood van wie bekend was dat zij een rol speelden in de organisatie van het straatprotest. Volgens hetzelfde rapport zijn in diezelfde periode 68 activisten gekidnapt.

„De moorden op activisten in Bagdad en in het zuiden lijken het werk te zin van niet-gouvernementele gewapende groepen die de protestbeweging in Irak willen doen mislukken”, zei Hemn Bajalan, een lid van de commissie, deze week tegen de nieuwssite Al-Monitor.

Het protest richt zich in de eerste plaats tegen de corruptie en het wanbeheer door de Iraakse politiek, maar ook tegen de grote invloed die buurland Iran in Irak uitoefent. Bepaalde sjiitische milities, die onder Iraanse invloed staan, zien het protest daarom als een bedreiging.