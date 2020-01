‘Russen hackten Oekraïense gasbedrijf centraal in afzettingsprocedure Trump’

Hackers van de Russische militaire geheime dienst GROe zouden hebben geprobeerd e-mails te stelen van het Oekraïense bedrijf Burisma, het gasbedrijf dat centraal staat in de afzettingsprocedure tegen Trump. Dat schrijft een Amerikaans internetbeveiligingsbedrijf dinsdag. Het bedrijf ontdekte de hack op oudejaarsavond.

De hackers probeerden in november en december met phishingmails inloggegevens van medewerkers van Burisma te stelen, het bedrijf waarvoor de zoon van Joe Biden tussen 2014 tot 2019 in de raad van bestuur zat. Het is niet bekendgemaakt wat de hackers hebben gestolen en waar ze naar zochten. Zowel de Russische als de Amerikaanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

De afzettingsprocedure richt zich op het mogelijk machtsmisbruik van president Trump. Hij vroeg de Oekraïense president Zelensky telefonisch om hulp bij het vergaren van mogelijk belastende informatie over Joe Biden, een van zijn politieke rivalen, en zijn zoon.

De hack zou zijn uitgevoerd door ‘Fancy Bear’, een hackersgroep van de Russische militaire geheime dienst, die volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten betrokken is bij het stelen van e-mails van de Democratische Partij in de aanloop van de presidentsverkiezingen in 2016. De groep wordt ook verdacht van aanvallen op onder het hoofdkantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag, het Duitse parlement, wereldantidopingagentschap WADA en Britse ministeries.