Rijksmuseum krijgt werk van Rembrandt-leerling Drost in bruikleen

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een zeldzaam werk van Rembrandt-leerling Willem Drost in bruikleen gekregen van de Broere Charitable Foundation. Het gaat om Cimon en Pero, geschilderd omstreeks 1655. Het werk krijgt een plek op de Eregalerij, waar ook de Nachtwacht en de andere topstukken van het museum hangen.

Van Willem Drost (1633-1659) zijn in totaal 41 werken bekend. Na een opleiding in Amsterdam, vertrok hij naar Italië. Cimon en Pero schilderde hij rond zijn 22ste in Venetië. Het werd zijn grootste doek. Een paar jaar later stierf hij.

Op Cimon en Pero is te zien hoe Drost de Hollandse manier van schilderen vermengt met Italiaanse invloeden. Het verhaal van Cimon en Pero stamt uit de Romeinse oudheid en gaat over ultieme opofferingsgezindheid en naastenliefde. Cimon is veroordeeld tot de hongerdood. Zijn dochter Pero bezoekt hem in de gevangenis en houdt hem in leven door hem stiekem de borst te geven.

Het schilderij is het tiende kunstwerk dat het Rijksmuseum in langdurig bruikleen krijgt van de Broere Charitable Foundation. Eerder leende het Rijksmuseum al topstukken van Gerard van Honthorst, Willem van de Velde de Jonge, Joachim Wtewael en Jacob Jordaens.

Cimon en Pero werd twee jaar geleden verkocht op een veiling in New York voor omgerekend 876.000 euro. De Broere Foundation, een in Zwitserland gevestigde stichting, werd opgericht door de inmiddels overleden broers Jacobus en Bastiaan Broere, eigenaren van een bedrijf in scheepvaart en olie in Dordrecht. De stichting ondersteunt medisch onderzoek en kunst en verzamelt daarnaast zelf kunst.

De hedendaagse kunst van de stichting, ondergebracht in de Monique Zajfen Collection, werd in 2010 na onenigheid plotseling weggehaald uit het Stedelijk Museum Amsterdam. Later verhuisde de collectie naar het Kunstmuseum Den Haag.