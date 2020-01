Regisseur Spike Lee juryvoorzitter van filmfestival Cannes

De Amerikaanse filmmaker Spike Lee wordt juryvoorzitter van de komende editie van het filmfestival in Cannes. Dat heeft het festival dinsdag bekendgemaakt. Lee wordt de eerste zwarte persoon die de ererol gaat vervullen.

Lees ook dit interview: Spike Lee is bloedserieus met zijn satire over de Ku Klux Klan

Lee laat in een verklaring weten „vereerd te zijn” de eerste persoon uit „de Afrikaanse diaspora in de Verenigde Staten te zijn die wordt benoemd tot juryvoorzitter” van een belangrijk filmfestival. Directeur Thierry Frémaux zegt over de keuze: „Lee’s perspectief is waardevoller dan ooit.” Volgens hem zal Lee „met zijn flamboyante persoonlijkheid de boel zeker op zijn kop zetten”.

Veel van Lee’s films waren in Cannes te zien. Vorig jaar won BlacKkKlansman nog een belangrijke prijs, de Grand Prix, op het festival. De Mexicaanse regisseur Alejandro Iñárritu was toen juryvoorzitter.

In 2016 besloot Lee de uitreiking van de Amerikaanse filmprijzen de Oscars niet bij te wonen, hoewel hij kort daarvoor nog een ere-Oscar kreeg. „Hoe is het mogelijk dat voor het tweede jaar op rij alle twintig genomineerden in de categorieën voor acteurs wit zijn?”, schreef hij in een verklaring op Instagram. Ook actrice Jada Pinkett Smith had opgeroepen tot een boycot. Kort daarna besloot de organisatie in te stemmen met veranderingen „die de Academy aanzienlijk diverser moeten maken”.