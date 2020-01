De dieren redden nieuwe Dolittle-film

Nu Robert Downey Jr. niet meer verbonden is aan de Marvel Cinematic Universe heeft hij eindelijk tijd om andere dingen te doen dan Iron Man spelen. Zoals Dolittle, de excentrieke dokter die met dieren kan praten en ze ook liever behandelt dan mensen. Mensen stellen je alleen maar teleur.

In de nieuwe Dolittle-film, na versies met Rex Harrison (1967) en Eddie Murphy (1998 en 2001), maakt hij een uitzondering voor de jonge koningin Victoria. Zij ligt op sterven door vergiftiging en de enige manier om haar leven te redden is middels een zeldzaam medicijn waarvan de vindplaats lastig te bepalen is. Dolittle en zijn dieren moeten er een lange, gevaarlijke reis voor maken, achterna gezeten door een concurrent die als opdracht heeft hem uit te schakelen.

Dit avontuur wordt voorafgegaan door een geanimeerde proloog waarin te zien is hoe Dolittle zijn geliefde verliest en zich vervolgens in rouw terugtrekt in zijn Dolittle Mansion. Als vertelling is Dolittle dus nogal overvol en zwaar, met zowel dieren als mensen die lijden, mismoedig zijn of jeugdtrauma’s hebben.

Downey Jr. speelt Dolittle met een onnavolgbaar Schots accent. De film draait vooral om zijn helpers, overtuigend digitaal geanimeerde dieren als een bange gorilla, een assertieve papegaai, een wat levensmoede struisvogel en een ijsbeer die het altijd koud heeft. Ook neemt hij een jongen onder zijn hoede die per ongeluk een eekhoorn raakte tijdens de jacht – gelukkig overleeft de eekhoorn het, al koestert hij in geestige terzijdes wrok tegen Dolittles latere leerling.

Hoewel het doorsnee-avonturenverhaal weinig verrassingen kent, houdt de uitvoering ervan de aandacht net genoeg vast. De sympathie ligt bij de dieren, al is het te hopen dat kinderen thuis de hond geen bril opzetten zoals de hond in Dolittle.

Avontuur Dolittle Regie: Stephen Gagan. Met Robert Downey Jr. en de stemmen van Emma Thompson, Rami Malek, John Cena en Kumail Nanjiani. In: 129 (Nederlandse) en 121 (originele versie) bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven