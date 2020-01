Ook VVD en CDA willen landelijk verbod op vuurwerk

De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA steunen dinsdag een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Beide partijen vinden wel dat het kabinet plannen moet maken voor handhaving van het verbod. De twee andere coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie verklaarden zich vorige week al voorstander van een vuurwerkverbod.

Eerder lieten VVD en CDA nog weten voorlopig niet voor een algemeen vuurwerkverbod te zijn. Uit een rondgang van NRC bleek donderdag dat een grote meerderheid van de VVD- en CDA-burgemeesters wel een aangescherpt vuurwerkverbod wil. Nu sluiten de Tweede Kamerfracties zich dus aan bij hun regionale collega’s.

‘Hufterigheid en anarchie’

Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) zegt dat zijn partij „voortschrijdend inzicht” heeft opgedaan. „Als het kabinet komt met plannen om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, dan zijn wij daar niet tegen.” Wel stelt het CDA twee eisen aan zo’n verbod. De partij wil dat het kabinet „de hufterigheid en anarchie bij openbare feesten” gaat bestrijden, en dat de handhaving wordt aangescherpt. „Als dat niet gebeurt, is de brave burger alleen maar iets kwijt, terwijl de hufterige buurman gewoon door kan gaan. Dat is slecht voor het draagvlak.”

„Dat knalvuurwerk en die pijlen, daarvan kunnen we accepteren dat we daarmee stoppen omdat dat het spul is wat de hulpverleners het meeste dwarszit, waar ze ook mee beschoten worden”, zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tegen ANP.

‘Niet te handhaven’

PVV-leider Geert Wilders zegt dat hij „überhaupt tegen elk verbod” is. „Zo’n verbod is niet te handhaven. Zolang je geen agenten hebt, betekent verbieden in de praktijk gedogen.”

De ChristenUnie liet vrijdag weten dat ze het afsteken van vuurwerk wil gaan voorbehouden aan lokale vuurwerkclubs. Vuurwerkgebruik door consumenten zou dan worden verboden. Al eerder sprak D66 zich uit voor een strenger vuurwerkbeleid.

Afgelopen jaarwisseling vielen bijna 1.300 gewonden door vuurwerk, ongeveer honderd meer dan vorig jaar. Het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.