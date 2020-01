Nederlandse ex-baas Martinair uitgeleverd aan VS voor kartelvorming

De Nederlandse Maria Ullings, ex-topvrouw bij luchtvaartmaatschappij Martinair, is door Italië uitgeleverd aan de Verenigde Staten op verdenking van betrokkenheid bij het maken van illegale prijsafspraken over luchtvracht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag gemeld. Ullings werd in 2010 aangeklaagd en was al bijna tien jaar op de vlucht. Haar hangt een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd en een boete van een miljoen dollar (900.000 euro).

Martinair zou zich samen met een groot aantal andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Air France, tussen januari 2001 en februari 2006 schuldig hebben gemaakt aan prijsafspraken over de hoogte van brandstoftoeslagen bij goederentransporten. Daardoor werden de kosten van dergelijke transporten hoger voor klanten in onder andere de Verenigde Staten en Europa. De Amerikaanse justitie heeft in totaal 22 luchtvaartmaatschappijen en 21 leidinggevenden aangeklaagd in de zaak.

Boetes

De Europese en Amerikaanse autoriteiten oordeelden eerder dat er sprake was van kartelvorming en legden in 2010 boetes van miljoenen euro’s op. Eerder schikte onder meer Air France-KLM in de zaak.

De Italiaanse autoriteiten hadden Ullings in juli 2019 aangehouden op Sicilië. De voormalig bestuurder ging in beroep tegen haar uitlevering, maar de rechtbank van de Siciliaanse hoofdstad Palermo ging daar niet in mee.

Naast Ullings werden ook tientallen andere bestuurders vervolgd voor de illegale prijsafspraken. Zo moest oud-manager van Martinair Cargo Frank de Jong in 2009 een gevangenisstraf van acht maanden uitzitten in de Verenigde Staten en een boete van 20.000 dollar (18.000 euro) betalen.

