Medepleger moord op advocaat Wiersum voor de rechter

Giërmo B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Woensdagmiddag bespreekt de rechtbank de voorgang van het onderzoek. Drie vragen.

1 Wie is verdachte Giërmo B.?

De 36-jarige B., die op 1 oktober 2019 werd aangehouden, is een bekende van de politie en woonde zowel in Alkmaar als in Amsterdam. Hij is, zo blijkt volgens Het Parool uit een gerechtelijke uitspraak, veroordeeld voor betrokkenheid bij twee overvallen die plaatvonden in mei 2012. De eerste keer werd de eigenaar van een winkel met een mes bedreigd, de tweede keer ging het om een echtpaar dat in een woning werd overvallen. Uiteindelijk werd B. samen met twee medeverdachten veroordeeld. Hij kreeg in hoger beroep zeven jaar cel opgelegd. In 2016 is B. nog een keer aangehouden, voor het bezit van 50 gram hasj. Omdat hij daarmee de voorwaarden van de voorwaardelijke invrijheidstelling van zijn eerdere straf schond, kreeg hij volgens De Telegraaf dertig dagen extra straf opgelegd.

2 Waar wordt Giërmo B. van verdacht?

Volgens de dagvaarding die het Openbaar Ministerie vorige week vrijgaf, wordt B. verdacht het medeplegen van de moord op Wiersum. Juridisch betekent dat dat het OM hem beschuldigt van directe betrokkenheid bij de moordaanslag. Uit de dagvaarding kan nog niet worden afgeleid wat hij precies heeft gedaan. Het kan zijn dat hij degene is die de dodelijke schoten heeft gelost, maar het kan ook zijn dat hij de chauffeur was van een witte bestelauto waarmee de schutter is gevlucht na de moord.

Vast staat wel dat er camerabeelden zijn van de moord. Daarop is volgens meerdere bronnen te zien dat de 44-jarige Wiersum een woordenwisseling heeft gehad met de schutter voordat hij werd doodgeschoten. Wat er is gezegd, is niet duidelijk omdat het gaat om beelden van een beveiligingscamera die geen geluid heeft geregistreerd. Het is nog niet duidelijk of justitie en politie de schutter op basis van deze beelden hebben kunnen identificeren.

Naast het medeplegen van de aanslag wordt B. ook verdacht van het in bezit hebben van een gestolen witte Opel Combo en een grijze Volkswagen Transporter. Deze twee auto’s zijn gebruikt bij het uitvoeren van verkenningen in de buurt van de woning van Wiersum in de weken voorafgaand aan de moord. Die voorbereidingen zijn het derde strafbare feit op de tenlastelegging.

3 Wie zijn de andere verdachten?

Naast Giërmo B. zit er nog een tweede verdachte vast, een neef van Ridouan Taghi. Die neef is eind november aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum, bijna twee maanden na de arrestatie van B. Dat is ook de reden dat de neef van Taghi woensdag nog niet voor de rechter verschijnt. Omdat hij bijna twee maanden later is aangehouden is de maximale termijn van zijn voorlopige hechtenis nog niet verstreken. Dat is bij Giërmo B. wel zo.

Lees hier een profiel van Ridouan Taghi

Hij zit zo lang vast dat de rechtbank, na bespreking van zijn zaak in een openbare zitting, moet beslissen of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd. Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie de neef van Taghi zo lang wil vasthouden dat ook zijn zaak door het rechtbank moet worden besproken. Het is nog onduidelijk waarvan de neef van Taghi wordt verdacht. Omdat Wiersum de advocaat was van Nabil B. , een kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd over de betrokkenheid van Ridouan Taghi bij onderwereldmoorden, houdt de politie er rekening mee dat Wiersum is vermoord in opdracht van Ridouan Taghi. Onduidelijk is of daar harde bewijzen voor zijn.