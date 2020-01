Libische generaal Haftar niet akkoord met staakt-het-vuren

De Libische generaal Khalifa Haftar heeft dinsdag Moskou verlaten zonder een vredesakkoord te ondertekenen. Dat hebben de Turkse en Russische ministeries van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Premier Fayez al-Sarraj van de door de VN erkende regering van Libië heeft het akkoord eerder wel ondertekend.

Afgelopen weekend legden het Libische Nationale Leger (LNA) van generaal Haftar en het leger van premier Fayez al-Sarraj de wapens neer na een oproep van Turkije en Rusland om de Libische burgeroorlog in ieder geval voorlopig te stoppen. Beoogd werd hierna tot een definitief staakt-het-vuren te komen tijdens vredesgesprekken in Moskou. Zowel Turkije als Rusland heeft belang bij vrede in het Noord-Afrikaanse land: Turkije geeft militaire steun aan premier Al-Sarraj, Russische huurlingen steunen het LNA.

Lees ook dit interview met academicus Mustafa Aydin: ‘Turkije wil regering Libië steunen, en eraan verdienen’

Turkije heeft het besluit van Haftar om niet in te stemmen met een definitief staakt-het-vuren veroordeeld. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, stelde dinsdag dat dat besluit laat zien „wie oorlog en wie vrede in dit land wenst”. President Recep Tayyip Erdogan noemde generaal Haftar „putschistisch” en zei aanvallen door het LNA niet onbeantwoord te laten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten door te gaan met de inspanningen voor een wapenstilstand in Libië.

Een dag voordat Rusland en Turkije tot een wapenstilstand opriepen, spraken ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten zich uit voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. In Libië zijn de gevechten opgelaaid sinds generaal Haftar de strategisch belangrijke kuststad Sirte veroverde vorige week. Haftars LNA probeert bovendien de hoofdstad Tripoli, waar de regering van Al-Sarraj huist, in handen te krijgen.