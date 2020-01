KPN laat merknaam XS4ALL toch voortbestaan

De naam XS4ALL blijft toch bestaan. Vorig jaar besloot telecombedrijf KPN de provider volledig te integreren en de merknaam te laten verdwijnen. Dinsdag maakte KPN echter bekend daarvan af te zien vanwege de ophef onder Nederlandse klanten en medewerkers.

Een KPN-woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat de techniek en organisatie van XS4ALL nog wel worden opgenomen binnen KPN. De dienstverlening aan klanten zal voorlopig niet veranderen.

Begin 2019 maakte KPN bekend dat XS4ALL volledig geïntegreerd zou worden, maar de ondernemingsraad van de provider was het daar niet mee eens. Het plan zou duur uitpakken en mogelijk klanten kosten. Het Amsterdamse gerechtshof bepaalde echter vorige maand dat KPN XS4ALL wel volledig mag integreren.

Wassen neus

Meer dan vijftigduizend klanten van de provider ondertekenden uit protest een petitie tegen het plan. Volgens klanten en medewerkers van XS4ALL onderscheidt de provider zich onder meer door zijn aandacht voor online privacy.

De actiegroep XS4ALL Moet Blijven, opgericht door klanten, doet het nieuwe plan van KPN af als een wassen neus. „De wijze waarop XS4ALL de komende tijd wordt uitgekleed, is schrijnend”, valt te lezen in een verklaring. „Er wordt gedaan alsof XS4ALL voorlopig mag blijven. Achter de schermen worden echter tal van zaken al geïntegreerd, wat verdere stappen betekent in het langzame ontmantelingsproces van de afgelopen jaren.”