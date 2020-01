Jordi Cruijff wordt bondscoach Ecuador

Jordi Cruijff wordt de nieuwe bondscoach van het Ecuadoriaanse voetbalelftal. Ook wordt hij technisch directeur van de nationale voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land. Dat heeft de bond dinsdag bekendgemaakt. Ecuador hoopt zich met Cruijff te kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap dat in 2022 in Qatar plaatsvindt. Op het vorige WK ontbraken de Ecuadorianen.

De 45-jarige zoon van de Amsterdamse voetballegende Johan Cruijff werkte tot voor kort als trainer bij de Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. Hiervoor werkte hij als trainer bij de Maltese club Valletta FC, als technisch directeur bij de Cypriotische club AEK Larnaca en als technisch directeur en trainer bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv.

In Ecuador zal Cruijff weer samenwerken met Antonio Cordón, die sinds september de functie van sportief directeur vervult. Cordón was eerder directeur bij Chongqing Dangdai Lifan en haalde Cruijff in die hoedanigheid naar China in augustus 2018.

Cruijff sluit met zijn nieuwe baan als bondscoach aan bij een lange lijst Nederlandse voetbaltrainers. Onder anderen Clarence Seedorf (Kameroen), Dick Advocaat (onder meer Rusland, België) en Guus Hiddink (onder andere Zuid-Korea en Turkije) waren in het verleden hoofdtrainer van buitenlandse nationale elftallen. Bert van Marwijk trainde eerder Australië en Saoedi-Arabië en werd eind vorig jaar ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.