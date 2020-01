Invallen door Duitse politie bij Tsjetsjenen uit ‘islamistisch milieu’

De Duitse politie heeft dinsdagochtend in meerdere deelstaten invallen gedaan in verband met een „ernstige staatsgevaarlijke gewelddaad”. De locaties waar de invallen plaatsvonden worden in verband gebracht met een aantal radicale Tsjetsjeense moslims, zo laat de procureur-generaal van Berlijn weten. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn opgepakt.

Het gaat om meerdere verdachten tussen de 23 en 28 jaar oud, die er volgens een verklaring van worden verdacht onderzoek te hebben gedaan naar mogelijke locaties voor een „latere islamistisch gemotiveerde aanval”. Zij zouden naar negen locaties hebben gekeken. Het is niet bekend wat de daad zou inhouden, volgens de politie was geen sprake van een direct gevaar. Een van de verdachten werd bij de politie bekend door een controle, waarbij „uitgesproken beelden” op zijn mobiele telefoon werden gevonden.

Zo’n 180 agenten voerden de invallen ‘s ochtends vroeg uit in Berlijn, Brandenburg, Noordrijn-Westfalen en Thüringen. Bij de doorzoekingen zijn contant geld, steek- en vuurwapens in beslag genomen, net als computers en andere gegegevensdragers die nog worden onderzocht. De politie van Berlijn laat weten de doorzoeking te hebben afgerond. Volgens de krant Bild zijn in ieder geval twee arrestaties verricht, maar daarover is door de autoriteiten niets bekend gemaakt.