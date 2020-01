Hoekstra vraagt om strafrechtelijk bewijs in toeslagenaffaire

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vraagt gedupeerde ouders, klokkenluiders en advocaten om informatie met hem te delen over mogelijk strafbaar handelen door ambtenaren van de Belastingdienst. Vervolgens wil hij een onafhankelijke buitenstaander die informatie laten analyseren om te zien of aangifte bij het Openbaar Ministerie nodig is. „Dat soort informatie zou mij volgens het wetboek van strafvordering verplichten om bepaalde stappen te nemen.”

Dat zei hij dinsdagmiddag in de Tweede Kamer na vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten die vindt dat de minister nu al zelf onderzoek zou moeten doen naar mogelijk gepleegde strafbare feiten in de toeslagenaffaire.

‘Geen indicaties’

Hoekstra, die sinds het opstappen van D66-staatssecretaris Menno Snel vorige maand politiek verantwoordelijk is voor de Belastingdienst zei zondag in tv-programma Buitenhof dat hij „geen signalen” heeft ontvangen dat er door zijn ambtenaren strafbare feiten zijn gepleegd. In de Kamer herhaalde hij dinsdag „geen indicaties te hebben dat er in strafrechtelijke zin sprake zou zijn geweest van ambtsmisdrijven.”

Volgens Leijten blijkt uit de vele dossiers die door WOB-procedures van journalisten naar buiten is gekomen dat de toeslagenaffaire „een opeenstapeling is van machtsmisbruik, ambtsmisdrijven en plichtsverzuim”. Voormalig staatssecretaris Snel heeft erkend dat de Belastingdienst tegenover de onterecht van fraude beschuldigde gezinnen in veel gevallen onrechtmatig heeft gehandeld. Dat bedoelde hij steeds in bestuursrechtelijke zin, niet strafrechtelijk. Ook Snel wees suggesties van ambtsmisdrijven steeds van de hand.

Advocaat Orlando Kadir, die in november aankondigde om met 481 gedupeerde gezinnen tegen een aantal verantwoordelijke ambtenaren in de toeslagenaffaire aangifte te zullen doen, laat weten dat hij geen informatie aan het ministerie van Financiën zal verstrekken. „We delen niets buitenrechtelijks met hen. Er is geen vertrouwen meer.”

Het was de eerste keer dat minister Hoekstra zich in zijn nieuwe rol over de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer moest verantwoorden. Volgende week volgt er opnieuw een debat over de door Hoekstra aangekondigde reorganisatie van de top van de Belastingdienst.