Einddatum van Windows 7 stuwt verkoop van pc’s

Microsoft trekt, zoals beloofd, definitief de stekker uit besturingssysteem Windows 7. Sinds afgelopen dinsdag worden geen veiligheidsupdates meer uitgebracht. Dat Windows 7 over zijn houdbaarheidsdatum heen is, is geen verrassing meer. Wel verrassend is dat de pc-verkopen groeien, voor het eerst in acht jaar tijd. Het is een opleving die onderzoekbureaus IDC en Gartner zelf ook niet aan zagen komen.

Veel bedrijven besloten op het laatste moment hun laptops en werkstations te vernieuwen, inclusief een licentie op Windows 10. Daarom stegen volgens Gartner de pc-verkopen in het laatste kwartaal van 2019 met 2,3 procent. Over het hele jaar was het een groei van 0,6 procent (261 miljoen computers). Daarvan profiteren pc-fabrikanten Lenovo, HP en Dell.

Particuliere gebruikers zijn terughoudender om te upgraden naar Windows 10. Hoewel Microsoft dit besturingssysteem bijna vijf jaar geleden introduceerde en gratis upgrades rondstrooide, is er nog altijd een grote groep gebruikers die Windows 7 niet vernieuwde. Dat besturingssysteem verscheen in 2009 en draait nog op een kwart van alle pc’s. Het gaat om honderden miljoenen systemen.

Windows 8 wordt ook nog in enige mate gebruikt – daarvan stopt de ondersteuning in januari 2023. Windows 9 heeft nooit bestaan; Microsoft wilde zo graag afstand nemen van het geflopte Windows 8 dat het in één keer naar ‘10’ schakelde.

Fouten in Windows 7 worden niet gratis meer gerepareerd. Maar bedrijven en instellingen die niet in staat zijn om hun systemen te upgraden naar Windows 10 kunnen tegen betaling toch nog veiligheidsupdates voor Windows 7 ontvangen. Het Parool berichtte dat onder meer de gemeente Amsterdam zo’n contract afsloot voor verlengde ondersteuning.

Het gebruik van verouderde besturingssystemen is risicovol omdat cybercriminelen gaten in de software misbruiken om data te stelen of systemen te gijzelen. Ernstige fouten wil Microsoft nog weleens repareren, ook bij besturingssystemen die al ver voorbij hun houdbaarheidsdatum zijn. Zo werd er vorig jaar nog een noodreparatie uitgevoerd aan computers die nog draaiden op Windows XP, een besturingssysteem dat stamt uit 2001.

