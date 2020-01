Dominic Seldis brak door in ‘Maestro’: ‘Ik wil mensen de magie van levende muziek laten ervaren’

Het publiek is een grillige minnares, weet Dominic Seldis, aanvoerder van de contrabassen in het Koninklijk Concertgebouworkest. De ene dag zien twee miljoen mensen hem als jurylid in het tv-programma Maestro, en de volgende ochtend mailt zijn manager dat er voor zijn recital in de Rotterdamse Doelen – een maand later – nog maar elf kaarten verkocht zijn. „From hero to zero”, grijnst Seldis. „Het houdt je op de grond.”

Jazzpianist James Pearson stommelt naar beneden. Zijn haar piekt alle kanten uit. Samen deden ze gisteravond dat gewraakte optreden. „Het zat uiteindelijk nog aardig vol.” Dat is goed nieuws, want vanaf morgen toert het tienkoppige orkest van Seldis twee maanden door Nederland met zijn theatershow Music, Maestro!.

De Brit vervlecht hierin zijn levensverhaal met de muziek die zijn bestaan kleur gaf. Seldis gelooft in het credo van jazzmusicus Duke Ellington, dat de wereld slechts twee soorten muziek kent: goede en slechte. „Voor mij vormden de drie minuten ‘For Once in My Life’ van Stevie Wonder minstens zo’n grote openbaring als een Mahlersymfonie.”

Music, Maestro! bevat een caleidoscoop aan stijlen, van Barbers verstilde Adagio for Strings tot Weills messcherpe Dreigroschenoper, de wiegende jazz van Chick Corea en de adrenalinegedreven soundtracks van de James Bond-films. Seldis gaat niet de theaters in om zielen te winnen voor de klassieke muziek. „Al zou dat een mooi bijverschijnsel zijn”, erkent hij. „Maar ik wil in de eerste plaats mensen de magie van levende muziek laten ervaren. Geen geluidsdrager kan daar tegenop.”

Tot zijn verbazing groeide de „wat te zware, volkse contrabassist uit Suffolk” in Nederland uit tot een bekend gezicht van de klassieke muziek. Zijn instrument spreekt niet tot de verbeelding van de massa. „De violen zijn de Ferrari’s van het orkest, aan hen kleeft de glamour.” Dat ondervond Seldis na het versieren van zijn contrabas-strijkstok met een edelsteen. „Ach gut, spotte een collega, dat is alsof je go faster-strepen op de zijkant van een trekker plakt.”

Seldis komt niet uit een muzikaal gezin, maar zijn ouders namen hun kinderen wel overal mee naartoe, van klassiek tot musicals. „Ik herinner me de optredens van Paul Simon en Whitney Houston. Maar ook een nieuwjaarsconcert uit mijn kleutertijd van het London Symphony Orchestra. De evergreen An der schönen, blauen Donau betoverde me. Het kostte me jaren om uit te vinden waarin die zuigkracht verborgen zat. En soms bekruipt me het gevoel dat ik het nog altijd niet helemaal begrijp.”

Dat laatste zal hij ook het publiek van zijn theatershow voorhouden: je hoeft muziek niet te doorgronden. „Veel mensen zijn huiverig voor de klassieken, omdat ze er weinig van weten. Ik merkte dat bij de vriend van mijn moeder, een gepensioneerd marktkoopman die vroeger witte Spaanse uien verkocht. Vandaar dat iedereen hem nog Johnny Onions noemt. Mahler en Mozart waren voor hem één pot nat: hij wist van beiden niet hoe hij hun naam moest spellen. Ik vertelde hem meestal in simpele bewoordingen wat ik ging spelen, maar nooit wat hij erbij moest voelen. Want dat blijkt voor iedereen anders. Soms zit ik bij een concert waar mijn ene buurman huilt en de ander lacht. Dat mysterie gaat schuil achter de abstractie van de noten.”

In het Concertgebouworkest onderging Seldis die vreemde vervoering vooral onder de pas overleden dirigent Mariss Jansons. „Met hem leken we dikwijls te zweven op een wolk van klanken, in de overtuiging dat er zo’n avond niets kon misgaan. En wanneer ik na afloop de ontroering in de zaal zag, besefte ik dat we met zijn allen een moment van onbenoembaar geluk hadden gedeeld. Dat wil ik bereiken. Dat verlangen heeft Jansons voor altijd in mij gezaaid.”

Music, Maestro! van Dominic Seldis, première: 19/1, Haarlem. Tournee t/m 29/3. Inl: van Dominic Seldis, première: 19/1, Haarlem. Tournee t/m 29/3. Inl: musicmaestro.nl