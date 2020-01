Dode en gewonden bij explosie in een fabriek Catalonië

Bij een explosie in een chemiecomplex in de Spaanse provincie Tarragona is dinsdagavond een persoon om het leven gekomen en zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Bij de brand die op de explosie volgde is mogelijk kankerverwekkende rook vrijgekomen. Dat melden lokale hulpdiensten in de regio Catalonië.

De persoon die is omgekomen raakte bedolven onder puin. Twee gewonden raakten ernstig verbrand en zijn er slecht aan toe. De explosie was zo hevig dat in omliggende dorpen ramen trilden. De vrijkomende rook is tot op kilometers afstand zichtbaar.

Omwonenden in de directe omgevingen zijn opgedragen ramen en deuren te sluiten vanwege de rook die gevaarlijke stoffen kan bevatten. Dit gaat om een kleine miljoen mensen. Wegen in de omgeving zijn afgesloten en lokale treinverbindingen stilgelegd.

Ethyleenoxide

De fabriek is de enige plek in Spanje waar ethyleenoxide wordt geproduceerd. Deze stof kan acuut giftig zijn bij inademing en is kankerverwekkend.

Ethyleenoxide wordt gebruikt als grondstof in de chemische industrie bij onder andere de productie van antivries en de sterilisatie van medische instrumenten. In Nederland wordt deze chemische stof op de Maasvlakte gemaakt.