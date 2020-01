Consumentenbonden: gratis apps zoals Tinder verkopen persoonsgegevens

Verschillende populaire gratis apps, zoals datingapps Grindr en Tinder, verkopen gebruikersdata aan adverteerders zonder dat ze gebruikers daar goed over informeren of zonder hen om toestemming vragen. Daarvoor waarschuwen 24 wereldwijde consumentenorganisaties waaronder de Nederlandse Consumentenbond dinsdag op basis van onderzoek. De tien onderzochte gratis apps zouden allemaal de Europese privacywetgeving overtreden.

Het onderzoek werd gedaan door de Noorse Consumentenbond. Daarvoor werd gekeken naar de tien populairste gratis apps: Grindr, Happn, Muslim, My Talking Tom 2, MyDays, OkCupid, Perfect365, Period Tracker Clue, Tinder en Wave Keyboard Background. Gezamenlijk bleken zij data te delen met 135 commerciële partijen. Uitschieter bleek make-upapp Perfect365, dat gebruikersinformatie deelt met 72 partijen.

Verbeteren

De Match Group, waar Tinder en OkCupid onder vallen, reageerde volgens The New York Times dat het samenwerkt met externe bedrijven om de apps te verbeteren. Daarbij zouden specifieke gebruikersgegevens alleen worden gedeeld als die noodzakelijk zijn voor de diensten. Grindr zei het rapport niet te hebben ontvangen waardoor het bedrijf inhoudelijk niet kon reageren.

„Politiek ingrijpen is hard nodig”, concludeert Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. „Het Noorse onderzoek toont aan dat consumenten de controle over hun data steeds meer kwijtraken. Door deze illegale datahandel kunnen bedrijven advertenties specifiek richten op bijvoorbeeld een 26-jarige homoseksuele, single vrouw in Amsterdam die wel eens recreatief drugs gebruikt.”

De Consumentenbond zegt de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd te hebben een onderzoek te starten en in een brief de Tweede Kamer te hebben geïnformeerd. Ook consumentenorganisaties in andere landen, waaronder in de Verenigde Staten, Rusland en Nieuw-Zeeland, zouden de kwestie hebben aangekaart bij toezichthouders en regeringen.