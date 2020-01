Coming-out tegen haar wil, maar niet zonder impact

Ze had dit deel van haar leven altijd al eens willen vertellen, maar kon er niet het juiste moment voor vinden. Nikkie de Jager (25), bekend als Nikkie Tutorials, de grootste Nederlandse youtuber, vertelde maandag in een zeventien minuten durende video, dat ze „in het verkeerde lichaam” is geboren.

Maar het juiste moment, dat is het nu ook niet. De Jager zegt dat ze gechanteerd werd door mensen die haar verhaal naar de pers wilden lekken. „Beangstigend dat er mensen zijn die iemands identiteit niet respecteren”, zegt ze daarover. Vervolgens geeft ze hen de middelvinger.

Toch valt de impact van de video nauwelijks te overschatten. Nikkie de Jager is een internationale ster. Ze richt zich met haar Engelstalige video’s ook helemaal niet op Nederland. Met 12,7 miljoen abonnees van haar YouTube-kanaal en 13,2 miljoen op Instagram heeft ze waarschijnlijk meer volgers dan dat er Nederlanders zijn. De laatste vijf jaar groeide haar wereldfaam, mede dankzij samenwerkingen met supersterren als Jessie J (2017), Kim Kardashian (2017) en Lady Gaga (2019).

Eigen bedrijf

Bij het grote Nederlandse publiek werd ze vorig jaar bekend door haar deelname aan Wie is de Mol?, die ze voortijdig moest afbreken door het overlijden van haar broertje. Een half jaar geleden verloofde ze zich. Ze woont in Uden.

De Jager werd in 1994 geboren in Wageningen. „Sinds ik hersenen heb om na te denken” weet De Jager dat ze een meisje is, sinds haar zevende draagt ze meisjeskleren. Op haar veertiende begint ze met hormonen, met negentien jaar is haar transitie voltooid. In juni 2008, hetzelfde jaar waarin ze met hormonen begint, verschijnt haar eerste make-uptutorial, al meteen in het Engels. Ze volgt een cursus bij de B Academy van make-upartiest Pascale Tesser en voegt zich later bij haar Colourfool Agency, waarmee ze werkt voor tv-shows als Holland’s Next Top Model en Miljoenenjacht. Ze verzorgt reportages in tijdschriften als Marie Claire en Linda.

Lees ook: Meisjes van dertien kijken urenlang naar beautyvloggers op YouTube. Ze leren ‘contouren’ als een pro. Is dat wel goed voor hun zelfbeeld?

In 2014 kiest ze volledig voor haar eigen bedrijf. Zeker sinds ze in 2015 de video ‘The Power of Makeup’ uploadt, waarin ze slechts één helft van haar gezicht opmaakt, groeit haar kanaal explosief. Met 41 miljoen views is het de populairste video tot nu toe. Ze wil ermee laten zien dat make-up leuk is, en niet iets waar je je voor moet schamen, schrijft ze eronder, iets wat haar hele carrière tekent: haar vette, edgy, zware make-upstijl biedt miljoenen fans een welkom tegenwicht aan de make-uploze trend.

Dubbel gevoel

De Jager verdient waarschijnlijk enkele miljoenen per jaar, maar is, net als andere influencers, niet open over haar inkomen – ze zegt dat dat ook niet mag van Google. SocialBlade, dat cijfers bijhoudt over sociale media, schat dat ze tussen de 86.000 en 1,4 miljoen euro per jaar enkel aan advertenties op YouTube verdient. Volgens de Instagram-app Hopper kan De Jager 30.000 dollar per gesponsorde Instagram-post vragen. Daar komen de samenwerkingen bij die ze deed met grote make-upmerken als Maybelline, Too Faced en Ofra. Haar „grote droom” is om de make-up te doen voor de covers van de grote tijdschriften van de wereld, schrijft De Jager op haar website.

Lees ook: Steeds meer mannen met make-up, mede dankzij vloggers

Door haar coming-outvideo probeert De Jager de controle over haar verhaal te behouden na de chantage. Precies om die reden houdt de transgemeenschap een dubbel gevoel over aan de coming-out. „Ik las eerst de headline en dacht: wat gaaf, en dat op haar eigen kanaal”, zegt Chris Rijksen, die als een van de drie ‘Transketeers’ zelf vaak in de media over zijn trans-zijn vertelt. „Maar toen zag ik het filmpje, en hoe schrijnend de context was.”

De manager van Nikkie de Jager wil niets kwijt over de achtergrond van de chantage. Of De Jager aangifte doet, wil hij ook niet zeggen.

Brand Berghouwer, voorzitter van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland zag maandag veel enthousiaste berichten op Facebook, maar ook verontwaardigde. „Of en wanneer je vertelt dat je trans bent is je eigen afweging, dat had haar eigen keuze moeten zijn. Dit is een enorme inbreuk op haar privacy.”

Achteraf ‘uit de kast’

Het verschil met eerdere bekende transgenders zoals Kelly van der Veer van Big Brother (2001) of Valentijn de Hingh, die al vanaf het begin van haar transitie gevolgd werd in de documentaire Valentijn (2007), is dat De Jager al een grote carrière had voor haar coming-out. „Dat is voor veel mensen nieuw”, zegt ‘transketeer’ Rijksen. „Iemand die by the way trans is, in plaats van iemand die wordt geïntroduceerd als trans.”

Ook zeldzaam is dat een BN’er zijn transverleden ná zijn of haar transitie pas bekendmaakt. Journalist en theatermaker Mounir Samuel en schrijver en NRC-columnist Maxim Februari waren bijvoorbeeld al publieke figuren vóór hun transitie. Jessie Maya (23 jaar, 300.000 abonnees) nam haar kijkers mee in haar hormoonbehandeling en operatie.

Al is De Jager niet de eerste Nederlandse youtuber die pas achteraf ‘uit de kast’ komt. Alice Olsthoorn (22) en Emma Wagemans (23), ieder met enkele tienduizenden volgers, gingen haar voor. Ook van Holland’s Next Top Model-winnares Loiza Lamers werd het transverleden pas op den duur bekend. Alleen van het kaliber als De Jager zijn er niet veel.

Popster Ariana Grande, modeontwerper Marc Jacobs en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) reageerden al positief op de video, die dinsdagmiddag al 17 miljoen keer bekeken was.